Új bölcsődét avattak Kézdivásárhelyen

Pazarul elkészített új bölcsődeépületet avattak szombat délben Kézdivásárhelyen: a Szent Anna nevét viselő kormányprogramot még az RMDSZ kezdeményezésére indították útjára, hogy ily módon is támogassák a fiatal családokat, illetve bátorítsák a gyermekvállalást. Az eseményen részt vett Brassó korábbi polgármestere és megyeitanács-elnöke, Adrian Veștea jelenlegi fejlesztési miniszter, hivatali elődje, Cseke Attila szenátor, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Manuela-Irina Pătrășcoiu, az Országos Befektetési Társaság (CNI) elnöke. A helyi politikai erőket Fejér László Ödön szenátor, Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Antal Árpád megyeszékhelyi polgármester képviselte, de jelen voltak helyi tanácsosok és tanintézmények vezetői is, akiket Bokor Tibor polgármester fogadott és vezetett körbe a tekintélyes méretű épületben a kivitelező Simion Construct cég képviselőinek kíséretében.

Az épület mindennel el van látva, ami szükséges: korszerűen felszerelt konyha és mosoda, játszótermek és hálótermek, a kicsik igényeihez igazított mellékhelyiségek találhatóak falai között. A kivitelezők és tervezők mindenre odafigyeltek: gyermekeknek kedves mesefigurákról készült rajzok, kis szobrocskák díszítik a kül- és beltereket, és látszik, hogy mindent a legkisebbekhez igazítottak: színes az épület külső homlokzata, az udvaron egy nagy zsiráf fogadja őket, színesek a világítótestek, a mosdók és a vécéülőkék, de figyelemfelkeltőek még a vízcsapok is. A kellemes meleget padlófűtés biztosítja, a biztonságról pedig zárt kamerarendszer gondoskodik, ennek szálai egy külön szerverszobában futnak össze.

A látottakat megelégedéssel nyugtázták a vendégek is, akik az épület megtekintése után gondolataikat is megosztották a jelenlévőkkel.

Korszerű bölcsőde létesült

Családban és nemzetben gondolkodnak

Bokor Tibor polgármester beszédében köszönetét tolmácsolta a jelenlévőknek, elmondta, hogy a városvezetés nagy figyelmet fordít az oktatás fejlesztésére, mivel tudják: a gyerekekbe fektetni a jövőbe való befektetést jelent, ezért igyekeznek egy gyermek- és családbarát várost kialakítani. „Ezelőtt néhány évvel azt döntöttük el a tanácsos kollégákkal, hogy jövőt építünk Kézdivásárhelyen, és ennek megfelelően csatornáztuk a beruházásokat. Nem véletlen, hogy ez előtt egy újabb óvodát vettünk át, amely remélem, hogy minél hamarabb a gyermekek rendelkezésére fog állni. Emellett két óvodát és három iskolát újítottunk fel az elmúlt években, zajlanak a munkálatok az Apor Péter Szaklíceumban, a Manócska Napközi Otthonban, és a közbeszerzés után a Molnár Józsiás-iskolában is hamarosan kezdődik a munka. Meggyőződésem, hogy ha egy gyermek boldogan megy óvodába vagy iskolába, és boldogan megy haza, akkor vele együtt a család is örül” – mondotta Bokor Tibor.

Utána Adrian Veștea szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta: korábban brassói politikusként ápolt szoros kapcsolatot a háromszékiekkel, illetve Cseke Attila miniszterrel, hiszen sok a közös dolog, sok mindenben összefűződik a két megye. Kifejtette: az RMDSZ kormányból való kikerülésével sem tették félre a bölcsődeépítő programot, folytatják a kezdeményezést: mára mintegy 124 projekt található országszerte különböző szakaszban.

Politikusok az avatón

Kelemen Hunor korábbi miniszterelnök-helyettes volt az, aki Cseke Attila ötletét továbbvitte a kormánykoalícióba. Az RMDSZ elnöke elismerően nyilatkozott Kézdivásárhelyről, illetve Bokor Tibor polgármesterről, aki folyamatosan noszogatta őket, hogy „tekintsék a céhes várost a szívük csücskének”. Beszédében elmondta: a nemzet megmaradását, a fiatal családok gyermekvállalását az ilyen kezdeményezésekkel is támogatják, a politikájuk egyik pillérét képezi ugyanis a családpolitika. Kifejtette: reméli, hogy egyre több lesz a gyermek Székelyföldön is, ugyanis a jövő zálogát a legkisebbek képviselik. Azt is elmondta: az RMDSZ kormányon és azon kívül is a magyarság érdekeit képviseli, idén négy választás lesz, oda kell figyelnünk, hogy legyen erőnk a döntésekbe beleszólni, mert a magyarság érdekeit más nem fogja képviselni.

Cseke Attila beszédében statisztikai adatokat is bemutatott, négy év alatt harminc százalékkal kevesebb gyermek született Romániában, amit ijesztő adatnak tart. A program beindítását az is motiválta, hogy Románia sereghajtó a bölcsődei helyek számát illetően, a fiatal szülőknek nincs hol hagyniuk a kicsiket, amikor munkába mennek. Ezek összessége adta, hogy a program útjára indult, de ugyanakkor az egész rendszert átdolgozták: a bölcsődék finanszírozása most már nem az önkormányzatokat, hanem a központi költségvetést terheli. Az építés alatt álló bölcsődék megoldást kínálnak a problémákra, ösztönzik a gyermekvállalást, hiszen segítő jobbot nyújtanak a fiatal családoknak – mondotta. Ez számszerűsítve 14 ezer új bölcsődei helyet jelent 700 millió euró beruházása után.

A beszédek sorát Borcsa Mária, a Manócska Napközi Otthon és pénzügyi központ igazgatója zárta, majd a Bóbita bölcsőde és a napközi otthon növendékei rövid műsorral kedveskedtek a vendégeknek.