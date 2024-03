Jól szerepeltek a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző diákjai a március 9-én a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban megtartott XXIV. Tudományos Erdélyi Diákkonferencián. A kaposvári döntőre egy sepsiszentgyörgyi végzős fiatal is továbbjutott.

A Marosvásárhelyen előadást bemutató diákok részesei a magyarországi Kutató Diákok Mozgalmának, az erdélyi regionális döntőre néhány hónappal a verseny előtt egy kutatási tervvel jelentkeznek. Mentorok vezetésével középiskolában már elkezdik az önálló kutatói célkitűzések, elemzések és eredmények felmutatását, próbálnak mélyebb összefüggések mentén gondolkodni és rendszerezni. Minden szekció első két díjazott diákja meghívást kapott az április 19–20-án Kaposváron szervezendő TUDOK (Tudományos Diákkonferencia) elnevezésű döntőre, ahol az anyaországi és más határon túli regionális győztesekkel versenyeznek.

A rangos versenyen a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőből öt diák három előadással jutott tovább a kaposvári Kárpát-medencei döntőre. A tanítóképzőből idén huszonegy tanuló nevezett be a versenyre, ezáltal az erdélyi iskolák közül a kézdivásárhelyi volt a legnépesebb csapat, és ahogy a díjazottak névsora mutatja, a legeredményesebb is. A díjazottak: Deák Helga Ajnácska XII. osztályos diák (I. díj, irodalom szekció, felkészítő tanár Deák Ferenc); Bartók Anita és Majlát Ivett Rebeka X. osztályos diákok (II. díj, irodalom szekció, felkészítő tanáruk Deák Ferenc); Akácos Szende Bernadett és Kiss Réka IX. osztályos diákok (II. díj, humán és társadalomtudományok szekció, felkészítő tanáruk Deák Magdolna); Datki-Turóczy Karola és Páll-Barbara Kinga IX. osztályos tanulók (III. díj, pszichológia és pedagógia szekció, felkészítő tanáruk Deák Magdolna), Daniela Ciuraru X. osztályos diák (III. díj, történelem, helytörténet és néprajz szekció, felkészítő tanára Deák Ferenc), Bardocz Hunor és Várza-Deák Júlia X. osztályos diákok (III. díj, felkészítő tanáruk Pál-Varga Ilona), valamint Czerék Helga és Szász Nóra XII. osztályos diákok (dicséret, pszichológia és pedagógia szekció, felkészítő tanáruk Kertész Andrea), továbbá Kovács Hunor, a Nagy Mózes Főgimnázium X. osztályos tanulója is dicsérettel tért haza.

Szintén díjazott volt és továbbjutott a kaposvári döntőre Pénzes Botond Mátyás, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium végzős diákja, felkészítő tanára Benedek Orsolya Zsuzsa, szakmai tanácsadó Pető Mária.