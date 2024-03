Közösségépítés pályázatból

2023-ban több mint 170 eseményt rendeztek Sepsiszentgyörgyön az egyházi és civil szervezetek, ezeknek tízezernél több résztvevőjük volt – jelentette ki a polgármester, aki minél több jó kezdeményezést szeretne látni a városban. A tavalyi pályázók közül hatan beszéltek a programjaikról, tapasztalataikról.

A Sport-All Egyesület elsősorban a mozgást, a sportot próbálja előmozdítani, és már 14 éve kap önkormányzati segítséget a versenyeken való részvételhez vagy felkészüléshez; általában az utazási, szállás-, illetve nevezési költségekbe segít be a város, de a járvány alatt, amikor kevesebb verseny volt, az eszközbeszerzésekhez is hozzájárult, a gyermekek ma is az akkor vásárolt ruhákban versenyeznek – közölte Vass Hunor László. Egészében véve a klub költségvetésének mintegy 40 százalékát adja az önkormányzat, ami óriási segítség; az elszámolás egy komplex rendszer szerint történik, de az évek folyamán megtanulták ezt is. A 2023-as év legkiemelkedőbb eseménye számukra a Karate Román Kupadöntő lebonyolítása volt a Sepsi Arénában, amely 820 versenyzőt vonzott, és olyan sikere volt, hogy idén a román bajnokság döntőjét is itt tartják meg, éppen a Szent György Napok alatt. Összességében az a tapasztalata, hogy a város és a megye önkormányzata bármely sportágban támogatja az ifjúság nevelését.

A Fitness Tribe Egyesület a tömegsportra, az amatőrök megmozgatására törekszik, ők a minden reggel hatkor, szombaton pedig nyolckor kezdődő futás mellett két nagyon jól sikerült rendezvényt szerveztek tavaly: a 24 órás sugásfürdői biciklizést (amelyre más városokból és megyékből is jöttek, és már a nagyobb klubok is érdeklődnek iránta, így idén várhatóan megduplázódik a résztvevők létszáma), illetve a 24 órás futást, amely idén június elsején kezdődik – foglalta össze a leglényegesebbeket Lászlóffy Loránd. Kiemelte, hogy ők tavaly pályáztak először támogatásra, de nem érezte nehéznek vagy bürokratikusnak az eljárást, ellenkezőleg: bátorságot kaptak ahhoz, hogy továbbra is pályázzanak.

A testi és lelki egészségmegőrző programok közül Dénes Előd református lelkész a vártemplomhoz kötődő kezdeményezésekről számolt be. Volt Bölcső és Vár baba-mama foglalkozás, újabban nagycsaládos egyesületet is működtetnek, a Mondj nemet az erőszaknak nyílt órákon közel ezer gyermek vett részt a város minden iskolájából, a vár­templom felújításának befejezése után a két várfal között elindított nyáresti koncertsorozat pedig kulturális sikertörténet lett, úgyhogy idén is nekifogtak már a szervezésnek, az anyagiak jelentős részét pedig az önkormányzat biz­tosítja.

Biciklizésnél kicsit többet, irodalmat, zenét és játékokat, illetve alapvető bicikliszerelési ismereteket is kínál a Ciclic Egyesület, amely Duka Boróka elmondása szerint triciklifesztivált és Bike-pikniket is szervezett tavaly először és kizárólag önkormányzati támogatásból. Ezek 60, illetve 90 résztvevőt vonzottak, de idén is folytatni akarják, mert van rá igény.

A Független Motorosok Egyesületét a Motoros Mikulás rendezvényről nagyon sokan ismerik, hiszen rendkívül népszerű az ajándékosztó programjuk. 2019-ben még „csak” 700 csomagot állítottak össze, tavaly már 2200-at osztottak ki az óvodások között, és bár lett volna igény rá, nem tudták a 3000 kisiskolást is vállalni – derült ki Márk János beszámolójából. Elmondta, hogy rengeteg negatív visszajelzést is kaptak, de nekik öröm az, ha adhatnak, egy évre felölti őket, ahogy a gyermekek fogadják őket, rajzolnak, írnak, karkötőt készítenek nekik. Azt már a motorosokhoz három éve csatlakozott Deák Éva mondta el, hogy eddig saját maguk szedték össze és csomagolták az ajándékokat, tavaly azonban bejegyeztették az egyesületet, és így pályázni is tudtak, ami nemcsak azért volt pozitívum számukra, mert szép összeget kaptak, hanem mert a pályázás folyamatát is rugalmasnak érezték, a hibákat ki lehetett javítani, a hiányokat pótolni. Az egyesület amúgy több mindenben segít, a máltások mozgáskorlátozott gyermektáborában, az Írisz Házban, az öregotthonban zajló tevékenységekben is részt vesznek, és remélik, hogy bővíteni is tudják a palettájukat, hiszen egyre többen ülnek motorbiciklire.

A jelenlevők végül arról beszélgettek, hogy a kormány intézkedései nehéz helyzetbe hozták a kisvállalkozókat, ezért idén kevesebb támogatásra számítanak tőlük, ugyanakkor azt is tudatosítani kívánják az emberekben, hogy a jövedelmi adójuk 3,5 százalékát odaadományozhatják az általuk kiválasztott civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak (ezt a pénzt ugyanis nem maguktól veszik el, hanem az államtól, amely bizonyára nem sepsiszentgyörgyi programokat fog belőle támogatni), de az is számít, ha egy munkaközösség összedob 5–10 lejeket, és azt adja át jó célokra. Ami az önkormányzatot illeti, ott március 21-éig várják az ifjúsági, 25-éig a testi és lelki egészségmegőrző, 26-áig a kulturális pályázatokat, a sporttal kapcsolatosakat pedig április közepéig.