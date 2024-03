A helyi szervezet mindhárom képviselője a lécfalvi ifjúsági csoport alapítója is egyben, ez utóbbi négyéves fennállása alatt már több közösség programot is jegyzett. A frissen létrehozott EMSZ-alapszervezet elsődleges célja, hogy lehetőleg az ifjúságnak is legyen képviselője a nagyborosnyói önkormányzati testületben, a jelenlegi községvezetés ugyanis nem fektet kellő hangsúlyt ezekre a generációkra.

Elmondásuk szerint azért döntöttek a lécfalvi ifjúsági szervezet létrehozása mellett, mivel a faluban nem igazán lehetett közösségi, ifjúsági, kulturális életről beszélni. Négy évvel ezelőtt azért hozták létre, hogy életet leheljenek a közösségbe, több rendezvény révén sikerült is megmozgatni elsősorban a fiatalokat, de minden korosztály irányában próbálnak nyitni. Már több alkalommal is szerveztek hagyományőrző szüreti bált, gyermeknapi megmozdulásokat, emellett udvarszépségversenyt hirdettek, illetve kis ajándékokkal a falu 65 feletti lakóit is felkeresték. Húsvét és karácsony alkalmával is több ünnepi eseményt is megszerveztek. A megalakulás óta a csapat bővült, jelenleg tizennyolc tagjuk van, a szomszédos települések felé is igyekeztek nyitni, közeledésük hatására Várhegyen is elkezdtek szervezkedni a fiatalok. Azt is remélik, hogy rendezvényeikkel sikerül nem csak Lécfalván, de más, a községhez tartozó településeken is megszólítani a közösségért tenni akaró fia­talokat, és nem csak.

Kolcza István, az alakulat megyei elnöke elmondta: az Erdélyi Magyar Szövetségnek Nagyborosnyón az elmúlt négy évben nem volt önkormányzati képviselője, most remélik, hogy ez megváltozik, és a fiatalok közül is bekerül valaki, aki a községi ifjúság érdekeit tudná képviselni. Sajnos azt tapasztalták, hogy a jelenlegi községvezetés nem tartja fontosnak a fiatalabb nemzedékek támogatását. A pártnak is jót tesz, hogy egy ifjúsági szervezet tagjaiból alakul meg az EMSZ helyi szervezete: lendületesebben tudnak tevékenykedni. Kolcza István kérdésünkre elmondta, hogy az EMSZ-nek önkormányzati jelöltlistája mindenképp lesz, arról viszont még nem született döntés, hogy a polgármesteri székre külön pályáznak-e, vagy az RMDSZ jelöltjét támogatják.