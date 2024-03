A Visit Covasna csapata a román turisztikai iparág számára megrendezett legnagyobb eseményen Bukarestben a Romexpon, a Románia Turisztikai Vásár tavaszi kiadásán kiállítóknak és utazási irodáknak február 15–18-a között mutatta be a megye turisztikai kínálatát. Ugyanakkor az egyesület munkatársai találkoztak Charlie Ottley brit újságíróval, turisztikai dokumentumfilmek forgatójával is, akivel közösen készítették el Kovászna megye korábbi promóciós filmjét. A modern világ turistáit érzelmekkel, élményekkel lehet meggyőzni – hangsúlyozta a kiállítás kapcsán Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület elnöke. Szerinte amit mi nap mint nap megélünk itt, Háromszéken, az egy turista számára igazi kuriózum. „Ezért kisfilmjeinkben is ezeket a kuriózumokat, kalandokat, élményeket mutatjuk be, hogy a világ is láthassa: Háromszékre télen, nyáron, ősszel és tavasszal is érdemes ellátogatni, és megélni azt a kulturális, természeti és építészeti sokszínűséget, amit városaink, falvaink tartogatnak” – mutatott rá.

Az egyesület a Hargita és Maros megyei turisztikai egyesületekkel közösen kialakított Székelyföld standon állított ki a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban február 22–25-e között, ahol 200 kiállító és közel 30 ezer látogató volt jelen. A Székelyföld standon népszerűsítették a térség turisztikai kínálatát, ezáltal sikerült még szélesebb és vonzóbb felhozatallal megjelenni, több látnivalót, rendezvényt és szálláshelyet kínálni a stand látogatóinak. Az érdeklődök többek között a turisztikai látványosságokra, a falusi turizmusra (szálláslehetőségek a falvakban), a kempingezési lehetőségekre és a kerékpáros útvonalakra voltak kíváncsiak – emelte ki Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója.

Az ITB Berlin a nemzetközi turizmus legnagyobb eseménye, amelyet minden év márciusában rendeznek meg. Itt a Visit Covasna kiemelt figyelmet fordított a gyógyászati lehetőségek mellett a nemesi vendéglátás által nyújtott kínálat bemutatására. A kiállítás kiváló alkalom az új kapcsolatok építésére, valamint a legújabb trendek megismerésére a turizmus területén, ugyanakkor alkalmat biztosított a turisztikai szakembereknek a tapasztalatcserére és az ötletmegosztásra. László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke szerint a rendezvényen való részvétel lehetőséget biztosított arra, hogy térségünket nemzetközi szinten is ismertté és vonzóvá tegyék, hiszen a börzén többek között olyan, az országban rutinos beutaztatóként működő ügynökségekkel tárgyaltak, akik a szervezetnek a jövőben potenciális partnerei lehetnek.

A kiállítások ideje alatt a közösségi médiában is helyet kaptak Háromszék promóciós filmjei, melyek a megye népszerűsítését célozták. Ezek közel 93 ezer emberhez jutottak el, emellett a kiállítási standokon is bemutatásra kerültek.