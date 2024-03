Embercsempészeket fogtak

Következő írásunk

KÉT KIHÍVÓJA IS VAN BORBOLYNAK. Jelentősen felértékelődött Hargita megye tanácselnöki funkciója: miután több mint egy hete Borboly Csaba jelenlegi megyevezető jelezte, hogy igényt tart az ötödik mandátumra is, a két alelnök is bejelentette, hogy megpályázza a tisztséget: szombaton Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke, hétfőn pedig Barti Tihamér gyergyószéki RMDSZ-elnök, aki már négy éve is tanácselnök szeretett volna lenni, ám akkor még Borboly mellett döntött az RMDSZ csúcsvezetése, a Szövetségi Állandó Tanács.