A legfontosabb választási év

A zsúfolásig telt teremben elsőként Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szólt a jelenlévőkhöz, mondva, hogy „szívesen jött és szívesen beszél arról, hogy miként látja a magyarság előtt álló kihívásokat”. A szövetségi elnök szerint elsősorban tisztázni kell, hogy milyen konjunktúrában élünk, de négy év mérlegelése során nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy milyen állapotban van a közösség, amelynek szolgálatát az RMDSZ felvállalta. „Nehéz időszak előtt állunk, szuperválasztási év következik, négy választáson kell győzzünk, ezért vissza kell tekinteni, meg kell nézni, milyen feladataink voltak, és abból mit végeztünk el. Háromszék ilyen szempontból jó helyzetben van, meghonosodott egy stratégiai gondolkodás, fontos, hogy a közigazgatásban összehangoltan történjenek a dolgok. Így lehet tervezni, de csodákat nem ígérhetünk, a politikus nem csodatevő. Eredményes tud lenni, ha a célokat meghatározza és fel tudja mérni. Sokszor nem tágítottunk a céljainktól, az egyedüli iránytű a magyar közösség érdeke volt, nincs más irányítótorony és parancs számunkra, csak az, hogy azokat az eszközökkel, amikkel rendelkezünk, a magyarság érdekében használjuk” – mondotta. Hozzátette: nem volt egyszerű, hiszen sokszor gáncsolták őket, ott tettek keresztbe, ahol tudtak.

Szót ejtett a négy jelölt tevékenységéről is, de azt is hangsúlyozta: Székelyföldön nincs egyetlen olyan település sem, ahol a polgármestereik ne tudnának felmutatni valami megvalósítást. Az elnök úgy ítélte: soha nem volt ilyen fontos egy választási év, mint a mostani, meglátása szerint az elkövetkezendő ötven évet fogja meghatározni az eredmény, ugyanis Románia nagy változások előtt áll. „A 2024-es sorsdöntő év, Székelyföldnek és Erdélynek egyaránt. Székelyföld csak nekünk fontos, ezt több mint száz éve tudjuk. A 2024-es év egy nagy időciklust fog meghatározni, nagy közigazgatási reform következik, annak milyensége nagyon fontos a magyarság számára. 1968 után ismét egy nagy változás előtt állunk, ami nem négy évről, hanem akár fél évszázadról is szól, s ha azt fogják végrehajtani, amit terveznek – a jelenlegi fejlesztési régiók szerinti átszervezést –, akkor a székely és magyar emberek a teljes kiszolgáltatottság állapotába kerülnek. Ha otthon ülünk és nem megyünk szavazni, akkor annak következményei lesznek, a magyarság még a mai Székelyföldön is kisebbségbe fog kerülni. Ahol most is kisebbségben vannak, azok a területek még jobban elvesznek, teljes kiszolgáltatottság vár ránk. Éppen ezért, aki elmegy szavazni, az voksoljon az RMDSZ-re, hogy a magyarság érdekeit képviselni lehessen” – hívta fel a figyelmet.

Háromszéki városképek

A szövetségi elnök után sorban szólaltak fel a jelöltek, elsőként a házigazda szerepét betöltő Bokor Tibor. Elmondta: 2012 óra dolgozik Kézdivásárhely érdekében, nagy bajban vette át a polgármesteri stafétát, és azóta a csapatával azon van, hogy a várost fejlesszék. Felsorolta megvalósításokat, illetve nagy vonalakban azt is vázolta, hogy milyen tennivalók vannak még, miért kell továbbra is azért dolgozni, hogy a céhes város még élhetőbbé váljon. Kiemelte: Kézdivásárhely nem csak magáért, hanem Felsőháromszékért, így több tízezer emberért is felelős, hiszen sokan dolgoznak vagy járnak iskolába a városban.

Az utána felszólaló Antal Árpád megyeszékhelyi polgármester elmondta: nem tudnak úgy dolgozni, hogy az mindenkinek tetszedjen, de azért dolgoznak, hogy legyen, hol tisztességgel megöregedni, a jövő nemzedékének pedig jövőt biztosítsanak. „Sepsiszentgyörgy nem egy akármilyen hely, mindig többet vállalt és tett, Szentgyörgy a bajnokok városa, sportban, kultúrában és oktatásban. Egy irányba húzunk, ezért van siker és bizalom irántunk, de vannak, akiknek ez nem tetszik. Vannak, akik szerint Székelyföld nem is létezik, vannak, akik a fejlődést meg szeretnék állítani. Sok vonatkozásban meg akarnak minket állítani, nekünk az a feladatunk, hogy ezt megakadályozzuk, mi erősebbek kell legyünk a következő tíz évben, de ehhez a magyarok kell győzzenek” – hangsúlyozta.

A házigazda szerepében Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere

Gyerő József, Kovászna polgármestere elmondta: azon voltak, hogy a kovásznaiak a fejlődési ritmussal legyenek megelégedve, azért dolgoznak, hogy a helyiek legyenek megelégedve az életszínvonallal. „Településképet és -lelket építettünk, sok a fejlesztés, ennek vannak fizikai eredményei, és vannak olyanok is, ami erkölcsileg és szellemileg erősítettek minket” – mondotta. Elmondta, hogy miként sikerült jelentős pénzeket Kovásznára irányítani, milyen nehézségekkel járt, illetve hogy azok egy része nem valósulhatott volna meg az RMDSZ összezárása nélkül. „Hogy miért szeretnék polgármester lenni? Ezt jó páran megkérdezték tőlem és erre a válaszom: kovásznai székely magyarként érdekem, hogy Székelyföld gyarapodjon és fejlődjön, otthonunk legyen. Olyan csapat tagja vagyok, akik hisznek Székelyföldben” – mondotta.

A szövetség baróti jelöltje, Benedek-Huszár János elmondta: Erdővidék sajnálatos módon mindig a perifériára szorult, ha Sepsiszentgyörgy a bajnokok városa, akkor ők is rekordtartók: évtizedek óta próbálnak befejezni egy iskolát – mondotta kesernyés humorral. Ennek ellenére van remény: rengeteg pályázatot nyertek, ezekhez próbálják a szükséges önrészt biztosítani – mondotta, majd felsorolt néhány fontosabb megvalósítást. „Erdővidék egyetlen nagy város 19 távol eső lakónegyeddel. Azon vagyunk, hogy gyarapodjunk, hogy a külföldre távozók tudjanak hazatérni” – mondotta.

Magyar érdekek

Az utolsóként felszólaló Tamás Sándor azt hangsúlyozta: az RMDSZ számára a legfontosabb a magyar érdekek képviselete, mert ebben az országban nincs más erő, amely a magyar emberek biztonságát garantálja. „Ha nem figyelünk oda, akkor mások azonnal meg akarják szervezni az életünket: ezt tapasztaltuk az elmúlt több mint 100 évben,és ez ma is pontosan így van. És az, ahogy ők képzelik el a mi jövőnket, az nekünk a vesztünket jelenti. Ezzel szemben mi itt, Háromszéken bebizonyítottuk, hogy az emberekre való odafigyelő építkezés, a kiszámíthatóság, a csapatmunka bizalmat hozott az emberek részéről szövetségünk irányába” – mondotta, hozzátéve: két fontos céljuk van, egyrészt a magyar közösség jogainak erősítése, bővítése, másrészt Székelyföld fejlesztése.

„A következő évek tétje, hogy megvédjük településeinket, megvédjük a megyénket. Nekünk, magyaroknak itt van erőnk helyben, a megyében. 2024-ben meg kell szilárdítani a szövetséget az emberek és az önkormányzatok között, Bukarestben és Brüsszelben pedig meg kell védenünk Székelyföld érdekeit. Ez a tétje 2024-nek. Két dolgot kell legyőznünk, a magyar közönyt és a román AUR-t” – summázott beszéde végén az RMDSZ megyei elnöke.