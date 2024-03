Ünnepi programok

SepsiPilvax. Érdekes programokkal várja az ünneplőket Sepsiszentgyörgyön a SepsiPilvax, a főtéri Tein Teaházban pénteken 9 órától 18.48-ig. A látogatók egyebek mellett ingyen kávét nyerhetnek forradalmi rejtvényfejtéssel, Petőfi Sándor költészetét VR-szemüvegen keresztül ismerhetik meg, és lesz irodalmi műhely középiskolások számára kortárs költők – Czilli Aranka, Dimény H. Árpád, Kopriva Nikolett és Sántha Attila – vezetésével, 18.15-től pedig a DayByDay zenekar akusztikus koncertje zárja a programot.

Március 15. másként címmel szervez rendhagyó ünnepi programot a FöldSzint nyitott műhely csapata Sepsiszentgyörgyön: a Csíki utcai Bábel Kiskultúrban pénteken 18.30-tól bajusz­fotózás (fotós: Forró Ágnes), majd Mellény Cserebere, 19.30-tól ünnepi megnyitóbeszéd, majd nyitott beszélgetés az ünneplő ifjakkal (téma: család, nemzet, éntudat). A 20 órakor kezdődő ünnepi szétíráson egy ’48-as forradalmi vers újragondolására buzdítanak, 20.30-tól élő liciten újrafogalmazzák a forradalmi követeléseket Nagy-Kopeczky Kristóf és Hubbes Mátyás közreműködésével, 21 órától verbuválás a Kincskeresőkkel, bemutatja Tőkés Zsolt.

Zene

SEPSISZENTGYÖRGY. A Tamási Áron Színházban ma 19 órától Sebestyén Márta, Andrejszki Judit és ifj. Szerényi Béla Az szép szabadságra… címmel tart nemzeti ünnepünkre hangoló koncertet a A Csíki és Georgius kamarazenekarok ünnepi hangversenye március 15-én, pénteken 19 órától kezdődik a Tamási Áron Színház nagytermében. Szólista: Lisztes Jenő (cimbalom), karnagy: Werner Gábor. Jegyek a központi jegyirodában és az eventim.ro oldalon vásárolhatók.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére mutat be ünnepi előadást a Vigadó nagytermében ma 19 órától, valamint pénteken 18 órától Molnár Levente operaénekes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt. Rendező: Lung László Zsolt. Jegyek a Vigadó jegypénztárában kaphatóak hétfőtől csütörtökig 10 és 16 óra között, pénteken 10 és 14 óra között, valamint előadások előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon.

BARÓT. Örökségem a magyar nyelv címmel tart koncertet ma 19 órától a baróti művelődési házban Fábián Zoltán (Felvidék). Közreműködik a baróti Gaál Mózes Általános Iskola kórusa. A belépés ingyenes.

Tánc

ÜNNEPI MŰSOR. Erdélyország szép vizei címmel mutatja be folklórelőadását március 15-én, pénteken 19 órától a Maros Művészegyüttes Baróton a művelődési ház nagytermében. A belépés ingyenes.

Előadás

PETŐFI KÉT NEMZETI DALA címmel tart előadást Reisinger János magyarországi egyetemi tanár, irodalomtörténész március 15-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Írisz Házban.

Kiállítás

ÜNNEPI TÁRLAT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében ma 18 órától Mese – Monda – Mitológia, In memoriam Benedek Elek és Móra Ferenc címmel nyílik kiállítás. Köszöntőbeszédet mond Demeter László muzeológus és Bíró Bíborka tanár, Benedek Elek ükunokája. A kiállítást megnyitja Székely Géza kurátor (Kolozsvár), mesét mond Szőcs Tamás erdőfülei diák.

ÉLETFA. A kovásznai Kádár László Képtárban ma 18 órakor nyílik Csutak Levente grafikus Életfa című egyéni kiállítása. A tárlatot megnyitja Deák Ferenc Loránd műkritikus, közreműködik Becsek-Nagy Attila (hegedű), Deák Helga (gitár) és Vajna János (gitár).

Színház

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében a sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától Sarah Kane: Blasted című előadását játssza, rendező: Bobi Pricop. a A Tamási Áron Színház március 15-én, pénteken 19 órától a kamarateremben mutatja be Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta című darabját, rendező: Szilvay Máté. Jegyek kaphatóak a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint online a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapokon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház márciusi előadásai a Háromszék Táncstúdióban: 16-án, szombaton 19 órától Echoes of Here, koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc, szünet nélkül; 18-án, hétfőn 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu, időtartam: 60 perc, szünet nélkül.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében ma 12 és 14 órától, illetve 16-án, szombaton 18 órától Önarckép bábbal – Pánczél Kata egyéni előadása, rendező, mentor, alkotótárs: Palocsay Kisó Kata (14 éves kortól ajánlott). Szervezett csoportoknak bejelentkezni, szabadelőadásokra jegyet foglalni a 0757 047 717-es (Péter Orsolya) vagy a 0752 540 593-as (Golicza Bernadett) telefonszámon lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Emma és a fekete jaguár (magyarul beszélő), 17 órától „Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én...”- Petőfi Erdélyben (magyar dokumentumfilm). A vetítés után közönségtalálkozó lesz, meghívottak: Maksay Ágnes rendező, Szabó Levente irodalomtörténész, moderátor Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. 18.15-től Bob Marley: One love (román feliratos), 18.30-tól Egy madárról (román feliratos), 20.15-től Gyönyörű esküvő (román feliratos), 20.45-től Semmelweis (magyar film­dráma).

Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi vártemplomi gyülekezetben minden hónap második csütörtökén Keresztyén Házasságszerviz néven indul találkozó, melyre felekezeti hovatartozás nélkül várják azokat, akik az élet, a szeretet, a megbocsátás, a gyógyulás forrásából merítve növekedni szeretnének házasságukban, konfliktusaikból épülve kijönni, sérüléseikre gyógyulást keresni. A márciusi találkozót ma este 19 órakor tartják a közösségi teremben, a gyermekfelügyeletet biztosítják az igénylőknek. Ezt és további tájékoztatást a 0742 413 269-es telefonszámon lehet kérni.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvízellátás ma 8 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Păiuș David úton, az Építők úttól Kilyén bejáratáig, valamint Kilyénben, Szotyorban, Uzonban, Szent­ivánlaborfalván, Bikfalván, Lisznyóban, Kökösben. S Karbantartási munkálatok miatt szünetel az ivóvízellátás ma 8 és 15 óra között Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes és a Tavasz utcában.

EMLÉKFUTÁS. A sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe Egyesület emlékfutással tiszteleg az 1848-as hősök emléke előtt. Az érdeklődőket ma 17 órakor az eprestetői csata emlékművénél, az Állomás negyedi Ady Endre Általános Iskola épülete előtt várják, majd innen indulva szaladnak a város területén 8,5 kilométert, érintve a szabadságharc és forradalomhoz köthető személyiségek emlékére létrehozott helyszíneket.

ZÁRVA A KÖNYVTÁR. Érvényes kollektív munkaszerződése értelmében március 15-én, pénteken a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 317 386). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár a szolgálatos.