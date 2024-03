Simon Teodor edző megkeresésünkre elmondta, hogy a Demeter Lehel, Dragoș Bujor, Szántosi Dávid és Kanabé Szilárd összeállításban vág neki a Sepsi-SIC a soron következő három találkozónak a Szuperligában, a zöld-fehérek ebből kettőt idegenben és egyet itthon játszanak le. Az odavágó-sorozatot hat sikerrel és egy vereséggel záró szentgyörgyiek pénteken 14 órától a hatodik helyezett Besztercei VSK otthonában játszanak, szombaton 15 órától az őszi idényben hetedikként végző Mioveni vendégei lesznek, míg vasárnap 9.30-tól a rangsorban ötödik Újszentesi SK ellen ragadnak ütőt, a találkozónak a megyeszékhelyi Top Spin Asztalitenisz-terem ad otthont. „Zsinórban három győzelmet várok a fiúktól, a papírforma is ezt igazolná. Mindenki teljes erőbedobással készül, és bízom abban, hogy a legények formában lesznek” – tette hozzá Simon Teodor.

Újabb Rákos Kupa

Esztelnek és Nagybacon után Felsőrákoson gyűltek össze a háromszéki amatőr asztaliteniszezők, mivel ott tartották meg a hagyományos Rákos Kupa legújabb kiírását. A két korosztályban meghirdetett viadalra összesen 33-an nevezetek be, a kupagyőzelmet pedig egy helyi és egy sepsiszentgyörgyi pingpongozó gyűjtötte be. A verseny végén három különdíjat is kiosztottak: a felsőrákosi Pethő Katalin lett a legjobb női versenyző, a nagybaconi Peszternák László a legidősebb, míg a szentgyörgyi Pál Ábel a legfiatalabb résztvevőnek járó elismerést vehette át.

Az eredmény: * 50 év alatt: 1. ifj. Pethő Mihály (Felsőrákos), 2. Syl­vester Sándor (Sepsiszent­györgy), 3. ifj. Barta István Zsolt (Nagyajta), 4. Canea-Kocsis András (Kézdivásárhely), 5. Fazakas Lóránt (Nagybacon), 6. Tokos Pál (Köpec) * 50 év fölött: 1. Pál Attila (Sepsiszentgyörgy), 2. Nagy István (Mikóújfalu), 3. id. Pethő Mihály (Felsőrákos), 4. Cocean Valér (Barót), 5. id. Barta István Zsolt (Nagyajta), 6. Szakács Sándor (Sepsiszentgyörgy). (t)