A mikóújfalusi iskolában is várnak a meleg ebédre. Albert Levente archív felvétele

Nagy Sándor, a mikóújfalusi Fe­jér Ákos Általános Iskola igazgatója elmondta, bár részesei a korábbi kísérleti programnak, megfelelő étkezőhelyiség hiányában nem tudtak meleg ebédet biztosítani a gyermekek számára, ezért a szendvics mellett döntöttek. Óvodától nyolcadik osztályig 149 gyermeknek kellene részesülnie ebben a támogatásban, de ebben a tanévben csak novemberben és decemberben volt rá pénz. Iskolájuk szerepel a bővített listán is, de az eddigi tapasztalatok alapján nem bíznak abban, hogy lesz folytonos diákétkeztetés. Az igazgató úgy tudja, az önkormányzat tervezi a művelődési ház bővítését, ahol étkezőt tudnának kialakítani, ez megfelelő lenne az iskola számára, de az még sok időbe telne, addig azt szeretnék, ha legalább a korábbi támogatást megkaphatnák.

A maksai Orbán Balázs Általános Iskolában és Dálnokon is hasonló a helyzet, nincs mód meleg ebéd felszolgálására, de januártól a szendvicset sem tudják biztosítani, mert nem kaptak erre a célra pénzt. A dálnoki Darkó Jenő Általános Iskolában a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány család- és gyermeksegítő ágazatának támogatásával működik a megsegítő délutáni oktatás, de az ezzel járó meleg ebédet nem tudják biztosítani, mert az iskola szerepel a kormányprogramban és az állam nem nyújthat kétféle támogatást ugyanarra a célra, ugyanis utóbbihoz az önkormányzat is hozzájárulna – magyarázta lapunk megkeresésére Bonda Anna Mária iskolaigazgató. Jelenleg a gyermekek nem kapnak meleg ebédet, de szendvicset sem, azaz járni két helyről is járna, de nem jut – jegyezte meg az intézményvezető.

Mondhatnánk, hogy szerencsés helyzetben vannak a málnási óvodások és diákok, mert az önkormányzat támogatásával a közeli kultúrházban berendeztek egy étkezőtermet, de csak akkor tudnak meleg ebédet biztosítani a gyermekek számára, ha van rá anyagi fedezet. A tanév elején két hónapig húzódott a kezdés, novemberben és decemberben volt meleg ebéd, jelenleg még nincs rá költségvetés, nem is hisznek az ígérgetésekben – mondta lapunk érdeklődésére Kovács Attila, a málnási Tőkés József Általános Iskola igazgatója.

A kormány által meghirdetett Egészséges étkezés elnevezésű program bővítését célzó határozat életbeültetésének valós lehetőségeiről megkérdeztük Kiss Imre megyei főtanfelügyelőt is, aki szerint az érintett vidéki települések 90 százalékában nem lehet megoldani a meleg ebéd felszolgálását a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő előírások szerint, minden bizonnyal az élelmiszercsomag, vagyis a szendvics és gyümölcs lesz a megoldás. A nevezett iskoláknak előbb le kell bonyolítaniuk a vonatkozó közbeszerzési eljárást, ez hónapokig elhúzódhat, ezért nem lehet megjósolni, hogy gyakorlatilag mikortól részesülhetnek a gyermekek ebben a támogatásban – véli a főtanfelügyelő.

Az egészséges étkeztetésre vonatkozó kormányprogramban közzétett listán huszonegy háromszéki iskola szerepel 5017 gyermekkel (rövid programú óvodások és elemi, valamint általános iskolások). A kedvezményezett tanintézmények közül a megyében legnagyobb gyermekszámmal (584) a szitabodzai Nicolae Russu Általános Iskolát jegyzik, nagyságrendben a következő a kédiszentléleki Apor István Általános Iskola 524 gyermekkel, az érintettek közül a legkisebb létszámmal (77) a kökösi Gábor Áron Általános Iskola szerepel.

Lehetőség étkezdék kialakítására

Kovászna Megye Tanácsa február utolsó napjaiban pályázatot hirdetett meg a kormány Egészséges étkezés programja megvalósítását célzó helyiségek felújítására és berendezésére. A háromszéki önkormányzat pályázatonként legtöbb huszonöt ezer lejes támogatást nyújt, a pályázó önrésze 50 százalék. Pályázhatnak: az Egészséges étkezés országos programra kiválasztott, az oktatási minisztérium által erre jóváhagyott vidéki, egyetem előtti oktatási intézmények. A program futamideje 2024, a pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani Kovászna Megye Tanácsának iktatójában. Elbírálás: a beérkezés sorrendjében, amíg a keret­összeg tart. A vonatkozó tanácshatározat elérhető Kovászna Megye Tanácsa hivatalos honlapján (www.kvmt.ro).