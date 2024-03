Akár ingázni is lehet majd Münchenbe júniustól: Cristian Macedonschi volt brassói tanácstag, a Smart City Brașov egyesület elnöke közösségi oldalán adta hírül, hogy a Fly Lili repülőtársaság júniustól heti hat járatot indít Vidombákról Bajorország fővárosába, és további hármat-hármat Nürnbergbe és Stuttgartba.

Macedonschi a romániai turizmus népszerűsítéséért Vidombák polgármesterével együtt utazott Németországba a berlini nemzetközi turisztikai vásárra, ahol főleg hajdani szász városokat (Brassót, Nagyszebent, Földvárt, Vidombákot) és környéküket reklámozta; a héten ugyanezt az ajánlatcsomagot (vannak benne egyebek is) a bécsi turisztikai vásárban mutatják be, ahol azt is megünnepelik, hogy Románia repülőterei március 31-étől belépnek a schengeni térségbe.

Ami a jelenleg heti öt (három londoni és két dortmundi) Wizz Air-járattal üzemelő vidombáki repülőtér forgalmát illeti, egy múlt heti bejelentés szerint szintén júniusban (18-án) indulnak a Wizz Air budapesti járatai, heti három alkalommal: kedden, csütörtökön és szombaton. Mindegyik gép ugyanabban az órában indul: Budapestről reggel 5.15-kor száll fel, és 7.30-kor landol Vidombákon, visszafelé pedig 8 óra után 5 perccel indul (romániai idő szerint), és 8.15-kor érkezik (magyarországi idő szerint), a repülési idő tehát mindkét irányba valamivel több mint egy óra.

Tavalyhoz képest jelentősen bővülnek a vakációs járatok is, a nyár folyamán négy országba szállítják majd a nyaralókat charterjáratok: Törökországba (Antalyába) hetente ötször (hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton, különböző légitársaságokkal; az első járat május 28-án indul, az utolsó október 15-én), Egyiptomba (Hur­ghadába) minden szerdán (május 22-től szeptember 11-ig), Tunéziába (Hammametbe) minden pénteken (június 14-től szeptember 20-ig), Görögországba (Kréta szigetére) pedig minden szombaton (május elsejétől szeptember 21-ig).

A 2023. június 15-én megnyitott vidombáki repülőtéren 2024 március 10-én ünnepélyes körülmények között fogadták a százezredik utast, egy brassói hölgyet, aki férjével és két gyermekével együtt Dortmundból érkezett haza a Wizz Air járatával. Az ötvenezredik utast nem egészen négy hónap után, 2023. október 9-én regisztrálták, ám a légikötő első napjától jelen levő Dan Air légitársaság november 13-ától Bákóba költözött át, mert itt túlságosan rövidnek tartotta az akkor még napi 12 órás nyitvatartást, ami 2024 január 15-étől bővült napi 16 órára, a napi 24 órás szolgálatot pedig 2026-ra ígéri a légi forgalmat irányító Romatsa társaság.