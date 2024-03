A Sepsi-SIC és a Slobozia az idényben már kétszer találkozott, mindkétszer a Gheorghe Covaciu irányította együttes diadalmaskodott. Az októberi odavágóban a Ialomița megyei gárda szoros küzdelem után győzött (23–21), míg a decemberi Román Kupa-selejtezőn némileg könnyebben harcolta ki a továbbjutást (26–19). Tizenegy játéknapot követően a sepsiszentgyörgyi csapat 21 ponttal harmadik a táblázatban, míg az élvonalba jutásért küzdő Unirea 18 ponttal negyedik. Carmen Cartaș alakulata vasárnap utolsó hazai mérkőzését játssza az idényben, ugyanis a következő fordulóban szabadnapos lesz. A másod­osztályú bajnokság április 21-ig szünetel, az utolsó körben a zöld-fehér mezesek a listavezető CSM Slatina vendégeként lépnek pályára.

„Az idény utolsó hazai mérkőzésére készülünk, amelyet nevezhetünk csoportrangadónak is. Örülünk, hogy itthon, a szurkolóink előtt játszhatunk. Ebben a szezonban már kétszer találkoztunk a Ialomița megyei csapattal, az odavágó után a Román Kupában is összecsaptunk. Tudjuk, hogy tapasztalt együttes, amely nagyon vágyik az élvonalba jutásra. A keretünk nem teljes, ugyanis az elmúlt időszakban többen megsérültek, emiatt egész idényben kínlódtunk. A múlt heti, CSU Neptun Constanța otthonában rendezett találkozón sérülést szenvedett Denisa Pavel is, aki nagyon fontos játékosunk. Úgy gondolom, hogy a fiatalságunk és a csapategységünk, illetve a lelkes hazai közönség lehet az erősségünk a vasárnapi rangadón” – mondta Carmen Cartaș vezetőedző. (miska)