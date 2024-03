A beruházást, mely a park egyik legértékesebb, a főút mentén elterülő, legnagyobb parcelláján, 4,3 hektáron valósul meg, tegnap ismertette Herdon István, a Xanga csoport vezérigazgatója, Szőcs Endre, a Xanga cég romániai ügyvezető igazgatója, valamint Antal Árpád polgármester, Miklós Zoltán parlamenti képviselő és Petroczki Géza, a SepsiPARK igazgatója. A tájékoztatón kiderült, hogy a cégcsoport érkezésével a szépmezői létesítmény kihasználtsága eléri a 66 százalékot, 23-ra nőtt a parkban területet bérlő vállalkozások száma. Amint azt Miklós Zoltán is hangsúlyozta, 2018-tól sikerült érdembeli eredményeket elérni, és a koronavírus-járvány és más hátráltató tényezők ellenére most ott tartanak, hogy a park kétharmada be van lakva, illetve bővítésben is gondolkodhatnak.

Antal Árpád felidézte, hogy nagyjából három éve zajlanak az egyeztetések a cégcsoporttal. Az óriásvállalatnak Debrecenben található a székhelye, ők a legnagyobb magyarországi magántulajdonú ipari park létrehozói, illetve a debreceni repteret is ők fejlesztették, melyet most a magyar állammal közösen kisebbségi tulajdonosként birtokolnak. Az egyik legjelentősebb anyaországi ipari ingatlanfejlesztőről van szó, így elmondható, hogy „bizonyos értelemben kifogták az aranyhalat”.

Herdon István a 25 éves múltra visszatekintő cégcsoportról osztott meg részleteket: elsősorban az ipari infrastruktúra fejlesztése terén tevékenykednek, de esetükben ez nem csak közmű-infrastruktúrát jelent, hanem multifunkcionális csarnokokat, inkubátorokat is létrehoznak. Olyan létesítményeket terveznek, melyekbe a beruházók rövid idő alatt berendezkedve elkezdhetik a termelést, gyártást. Az anyaországi tapasztalat azt mutatja, hogy két-három hónap alatt megtörténhet a berendezkedés, indulhat a termelés, míg egy zöld- vagy barnamezős beruházás esetén ez évekbe telhet. Ami Sepsiszentgyörgyöt illeti, úgy jártak el, ahogy más magyarországi települések esetében is ahonnan megkeresték őket gazdaságfejlesztési ötletekért: felmérték, hogy milyen beruházást érdemes idehozni, mi az, ami a város, a régió sajátosságainak megfelel, s milyen segítséget tud nyújtani ehhez a cégcsoport. Ezek nyomán alakult ki az elképzelés, hogy az ipari parkban inkubátornak megfelelő csarnokokat hozzanak létre, amelyek termelésben érdekelt nagybefektetők számára lennének alkalmasak. Sepsiszentgyörgyön ugyanis a megfelelő szaktudású, a termelésben, gyártásban alkalmazható humán erőforrás is megvan. A beruházás első szakaszában egy öt-, illetve egy hatezer négyzetméteres csarnok épül meg, a kivitelezés 12–15 hónapot vesz igénybe. Herdon István szerint egy nemzetközi termelésben, gyártásban tevékenykedő befektetőt mindenképp szeretnének bevonzani. A vezérigazgató azt is jelezte, hogy a szépmezői ipari park szerinte felkészült arra, hogy nagybefektetőket fogadjon, és az ő beruházásuk révén ennek egy plusz lendületet tudnak adni. Herdon István arról is beszélt, hogy a cégcsoport első romániai beruházása Kolozsváron valósult meg, ott egy startup vállalkozásoknak szánt inkubátorházat hoztak létre.