Bodvajban hajtott fejet Erdővidék

A nagybaconi fúvósok játéka vezette fel a megemlékező ünnepséget, majd Mihály Réka tanítónő, a Benedek Elek Művelődési Egyesület elnöke az eseményen részt vevőknek mondott köszönetet jelenlétükért.

Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke beszédében Gábor Áron elszántságát és a vashámor jelentőségét emelte ki: kellett egy ember, aki fogadalmat tett – márpedig lesz ágyú! –, kellett Bodvaj is, ahol azok „bátorság, elszántság és összefogás” révén elkészülhettek. „A szabadságot nem elég kivívni, hogy az megmaradjon, tenni kell folyamatosan. Ma, 176 esztendővel a márciusi események után is történelmi időket élünk – figyelmeztetett az alelnök –, hiszen négy választás előtt állunk, s azok által nemcsak magunk, hanem gyerekeink jövőjét is írjuk. Ahhoz, hogy száz év múlva is legyen magyar jelen e tájon, az kell, hogy 2024-ben is győzzön a szabadság, győzzön a testvériség, győzzön az egyenlőség és legfőképpen győzzenek a magyarok!”

Fodor Tamás konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta.

Bihari Edömér, Nagyajta polgármestere 1848–49 történéseit Háromszék legbecsesebb eseményei közé sorolta. Mint mondotta, ismét emberpróbáló időket írunk, de most másként – nyugalommal, derűvel és életigenléssel – kell válaszolnunk a kihívásokra. Március 15-e napjaink embere számára példát, közösségünk számára pedig értéket jelent: ma is a szabadság, a függetlenség, a hazaszeretet a fontos, ezekből nem engedhetünk, mellettük határozottan ki kell állnunk. A ma küldetése viszont nem az, hogy hazánkért meghaljunk, hanem az, hogy hazánkért – minden körülmény között is – éljünk.

Ilkei Árpád unitárius lelkész a szülőföldjükért vérüket hullatókért imádkozott, s mondott köszönetet a Jóistennek, amiért harcaink során, majd azt követően is mellettünk állt, és a nehéz­ségek ellenére nemzetként megmaradtunk.

A Nemzeti dalt Kolumbán Álmos Gergő, a Gaál Mózes Általános Iskola első osztályos tanulója, Várnai Zseni Ma is Petőfi csillaga ragyog című költeményét Molnos Dorottya Anna, a nagyajtai Kriza János Általános Iskola hetedik osztályos tanulója, Illyés Gyula Ozorai példa című versét Barót polgármestere, Benedek-Huszár János adta elő, Sebestyén Fruzsina, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum köpeci tanulója, valamint a magyarhermányi Máthé János Általános Iskola tanulói, Pető Tünde és György Tünde énekükkel színesítették az eseményt.