Zene és irodalom a Pilvaxban

Minden bizonnyal maradandó élmény lesz ez számukra, nemcsak az irodalmi tapasztalatszerzés okán, hanem mert belekóstolhattak egy ahhoz hasonló kávéházi hangulatba, amilyen Petőfiéket is körbevehette annak idején a Pilvaxban. Mint ahogy még nagyon sokan kívánták ezt az érzést megtapasztalni, hát beültek egy kávéra – még ha nem is rejtvényfejtéssel nyert ingyenesre – vagy csak betértek, álldogáltak, aztán tovább mentek. Valamikor felcsendült a dal is, Kátai Boróka gitárjával adta elő a Forr a dalom! verspályázatra beküldött alkotások legjavát, a fiatal költőket díjazták is: különdíjat Révész Nikolett (Puskás Tivadar Szakközépiskola), harmadik díjat Csákány Orsolya (Mikes Kelemen Elméleti Líceum) kapott, a pályázatra jelentkező egyetlen fiú Master Tamás néven küldött verset, de identitását – bár második díjat kapott – ezúttal sem fedte fel, a legjobb költeményért járó első díjat pedig a sepsibükszádi Molnár Fanni, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákja érdemelte ki.

És aki betért a Teinbe egy kis Pilvax-hangulatért, az nem hagyta ki a Magmát sem, ahol szintén nagy volt a zsongás, ezúttal a fiatalabb korosztály képviselőiből, akik szorgalmasan rakták a lego-elemeket egymás mellé, mígnem kikerekedett Petőfi arcképe – napszemüveggel ugyan, de egyébként nagyon élethűen.