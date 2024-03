A sérülés miatt több játékosát nélkülöző Sepsi-SIC vasárnap négygólos hátrányból felállva döntetlent játszott (27–27) a feljutásra hajtó CSM Unirea Slobozia ellen a Szabó Kati Sportcsarnokban a női kézilabda A-divízió 12. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat a következő körben szabadnapos lesz, majd a másodosztályú bajnokság április 21-ig szünetel, amikor is a zöld-fehér mezesek a listavezető CSM Slatina vendégeként lépnek pályára.

A vendégek jegyezték az első gólt, majd nem sokkal később érkezett a második találat is, amire a házigazdák közel két perc elteltével válaszoltak. A 8. percben hárommal vezetett az Unirea Slobozia (2–5), azonban Carmen Cartaș együttese nem sokkal később egyenlített (6–6). A folytatásban a szervezettebben játszó Ialomița megyei gárda akarata érvényesült, amely ismét háromgólos előnyt épített ki (7–10), viszont a zöld-fehér mezesek ezúttal is felzárkóztak. A 28. percben négy találat volt az előnye Gheorghe Covaciu tapasztalt alakulatának (10–14), ám a sepsiszentgyörgyi csapat nem csüggedt, a szünetig háromszor zörgette meg ellenfele hálóját, így a fiatal kézilabdázók egygólos hátrányban vonulhattak az öltözőbe (13–14). A Sepsi-SIC a második félidőben kevesebb hibával játszott, ennek eredményeként a 38. percben egyenlített (17–17), majd a mérkőzés során először a vezetést is átvette (20–19). Ezt követően kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, aztán a hazai együttes az 50. percben ellépett kettővel (24–22). A hajrához közeledve az Unirea Slobozia ledolgozta hátrányát, ráadásul két és fél perccel a mérkőzés vége előtt kétgólos előnyre tett szert (25–27). A nagyot küzdő háromszéki gárda döntetlenre mentette a találkozót, ugyanis másodpercekkel a vége előtt Delia Rău betalált, így csapata egy ponttal gazdagodott.

Női A-divízió, A-csoport, 12. forduló: Sepsi-SIC–CSM Unirea Slobozia 27–27 (13–14).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Adrian Manafu és Daniel Pavel. Sepsi-SIC: Șușnea – 1. Damian 1, Rău 1, Abaza 2, A. Arvatu 6 (4), Gheorghe 3 (1), Irimia 2. Cserék: Diaconu (kapus), Márton 2, M. Arvatu, Balint, Căruntu, Ghinea, Banu 3, Lupișca 7, Diaconu, Stan. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Slobozia: Caraman – Topor, Ș. Gheorghe 6 (1), R. Gheorghe 5, Arsenievska, Striukova 5, Vasile 3. Cserék: Sandulache (kapus) – Roșu 2, Lazea 1, Neagu, Soreanu 1, Marin, Ion, P. Damian 4. Vezetőedző: Gheorghe Covaciu. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 5/6, illetve 1/1.

Az A-csoport rangsora: 1. CSM Slatina (10/0) 30 pont, 2. Activ Prahova Ploiești (8/3) 24, 3. Sepsi-SIC (7/1/3) 22, 4. CSM Unirea Slobozia (6/1/3) 19, 6. Unirea Dobroești (2/8) 6, 6. CSU Neptun Constanța (2/8) 6, 7. Spartac Bukarest (0/10) 0. (miska)