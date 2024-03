Szabadságharcosokra emlékeztek Kommandón

A hűvös időjárás ellenére a helybéliek szép számban vettek részt az ünnepségen, amelyen Kocsis Béla polgármester, Gáj Nándor megyei tanácsos, a kommandói Camp igazgatója, Opra Béni Béla, a Horn Dávid Gimnázium igazgatója, Mihály Imre zágoni római katolikus plébános és Kelemen Álmos, a helyi református gyülekezet lelkipásztora mondtak ünnepi beszédet, illetve áldást.

A község polgármestere a szabadságharcosokat méltatva elmondta: bár hatalmas árat fizetett nemzetünk, mégis a legnagyobb bátorságról, összefogásról tettek tanúságot őseink. Minden csepp vérükért örök tisztelet és hála kísérje mindannyiuk emlékét. A községvezető kitért az aktuális geopolitikai helyzetre is, mint fogalmazott: „A világ forrong, olyan események sorozata zajlik körülöttünk, amely nyugtalansággal tölti el az egész világot. Újabb és újabb háborúkról, csapásoktól hallunk nap mint nap, ártatlan életek ezrei kerülnek veszélybe, a biztonság érzete sokaknak nem adatik meg.” Hozzátette: „Hálát kell adnunk, hogy itt béke honol, értékelnünk kell, hogy nem a fegyverek zúgását, hanem gyermekeink énekét halljuk. Mi békeszerető nemzet vagyunk, és remélem, ez a jövőben mindig megvéd majd bennünket a háborútól, veszteségektől. A mi nemzetünk ereje az összetartásban van. Mindannyiunkat összeköt a múlt, a jelen, a jövő. Feladatunk ezt a köteléket megtartani. Legyünk a magyar nyelv és kultúra büszke őrzői, a magyar jövő megteremtői.” „A mi harcunk továbbra is az autonómia, közösségünk, nemzetünk örökségünk ápolása és védelme. Ez nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is, és ez megmaradásunk záloga” – hangsúlyozta Kocsis Béla, majd megjegyezte: „Sokan azt állítják, hogy Székelyföld nem létezik, mi meg azt üzenjük nekik, hogy Székelyföld volt, van és lesz. Ez csak rajtunk múlik, azon, ahogyan élünk és neveljük a következő nemzedékeket.”

A megemlékezés Kelemen Álmos lelkész áldása után koszorúzással, majd a helyi iskola diákjainak alkalomhoz illő ünnepi műsorával zárult.