Elhalálozás

„Küzdöttél, de már nem

lehet, a csend ölel át, és

a szeretet, csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Megtört szívvel tudatjuk,

hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama,

dédnagymama, testvér,

rokon és szomszéd,

a sepsiszentgyörgyi

KISS MARGIT

(szül. Orosz)

életének 83. évében

méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Végső nyugalomra 2024. március 18-án 15 órakor

helyezzük a sepsiszent­györgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1118952

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó testvér, keresztmama,

nagynéni, mama, a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

BÍRÓ IRMA

életének 85. évében rövid

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése 2024. március

19-én 14 órakor lesz

a szentivánlaborfalvi

közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1118953

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek,

MIHÁLY VENDEL SÁNDOR

beteg szíve megszűnt

dobogni.

Temetése 2024. március

19-én 13 órától lesz a kálnoki ravatalozóháztól a kálnoki temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes.

Nyugodjon békében.

A gyászoló család

1118954

Megemlékezés

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobbant családjáért, messze vitted, Istenem. /

Álmainkban találkozunk,

lelked vár ránk odafent, /

Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. Telhetnek a

hónapok, múlhatnak az évek, mi örökre szeretünk,

és nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk

a bitai id. BITAI ERNŐRE, aki tizenöt éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes emléke áldott.

Szerető családja

1118951

„Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom, / Örök a szél és a lomb a fákon, / Örök a magány és örök az emlék, / Bennünket lágyan ringat a nemlét. / De ha gondolsz ránk, mi felébredünk, / De ha gondolsz ránk, érinted kezünk, / De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk, / De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk.”

Lehajtott fővel, imára

kulcsolt kézzel állunk egy néma sír mellett, és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk a komollói

születésű kézdivásárhelyi

VERESS GYULÁRA,

mindenki Öcsijére. Nyugodj békében, drága lélek, és

vigyázz ránk, bárhol is vagy.

A gyászoló család

1118944

Jóságát, szeretetét megőrizve emlékezünk a rétyi

CSŐSZ MARGITRA

halálának harmadik évfordulóján. ­Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

1118943

Némán tűrted a szenvedést, erős voltál, nem panaszkodtál, hervadtál, mint vázában a rózsa, szívünkben nagy űr tátong azóta. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy végtelen szeretet. Szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog. Örök hiányát, jóságát

szívünkbe zárva emlékezünk

a kézdiszentkereszti

születésű kézdialmási

SZÉKELY ERZSÉBETRE

(szül. KOVÁCS)

halálának ­hatodik hónapjában. Megemlékező szentmise március 23-án 17 órakor lesz a kézdialmási templomban.

Gyászoló szerettei

4331524

„Ne jöjj el sírva síromig, / Nem fekszem itt, nem

alszom itt; / Ezer fúvó

szélben lakom / Gyémánt

vagyok fénylő havon, / Érő kalászon nyári napfény, / Szelíd esőcske őszi estén, / Ott vagyok a reggeli

csendben, / A könnyed napi sietségben, / Fejed fölött körző madár, / Csillagfény sötét éjszakán, / Nyíló

virág szirma vagyok, / Néma csendben nálad lakok, /

A daloló madár vagyok, /

S minden neked kedves

dolog... / Síromnál sírva meg ne állj; / Nem vagyok ott, nincs is halál.”

(Mary Elizabeth Frye)

Fájó szívvel emlékezünk

a középajtai szeretett

INCZE FERENCZNÉ

SÜKÖSD IDÁRA,

akit hat éve kísértünk

utolsó útjára. Elveszíteni egy édesanyát, nagymamát, akit szerettél és aki szeretett téged, ez kettéosztja az életed: „előtte” és „utána”. Bármennyi idő telt is el azóta, szeretteiben örökre megmarad a fájdalom.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4331539