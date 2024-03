Villámrajtot vett a házigazda Sepsi-SIC, amely Veress, Mánya és Bende góljaival a 4. percben már 3–0-ra vezetett a Sepsi Aréna parkettjén. A vendég Mausoleul Mărăşeşti az első félidő felénél Cireș révén szépített, a válasz a 13. percben érkezett, amikor is Isac bevette a moldovaiak kapuját (4–1). A folytatásban Veress öngólt vétett, majd Lupu találatával 4–3-ra alakult a találkozó állása. A játékrész hajrája a zöld-fehérekről szólt: előbb Mánya, aztán – korábbi hibáját orvosolva – Veress volt eredményes, így 6–3-as eredménynél vonultak szünetre a csapatok. A második felvonást Máthis M. gólja nyitotta meg, ezt követte Veress 25. percbeli találata és 8–3-nál úgy tűnt, a sepsiszentgyörgyiek simán megnyerték a mérkőzést. Gyors gólváltás után 9–4-re vezettek a mieink, ám a Mărăşeşti nem adta fel a harcot és az utolsó 9 percben őrült offenzívába kezdtek játékosai. Ez annyira meglepte csapatunkat, hogy egymás után négyszer is zörgött a hazai háló: a 31. percben Tudose és Cireș, a 35.-ben Ion talált be, majd két percre rá a duplázó Iliescut ünnepelték a moldvaiak (9–8). A véghajrában a Mausoleul hajtotta az egyenlítő gólt, ám az utolsó sípszóig már nem esett újabb találat, így a Sepsi-SIC tizenhét gólos, izgalmas és fordulatos meccs végén gyűjtötte be rájátszásbéli második diadalát.

Teremlabdarúgó 1. Liga, alsóházi rájátszás – 2. forduló: Sepsi-SIC–Mausoleul Mărăşeşti 9–8 (6–3).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Több mint 200 néző. Vezette: Vlad Ciobanu, Robert Spaiuc. Sepsi-SIC: Dospinsecu–Czintos, Csog, Máthis M., Gáll (cserék: Papp, Fábián, Bende, Szőcs, Máthis B., Veress, Isac, Korodi, Mánya). Edző: Mánya Szabolcs. Mărăşeşti: Petică–Tudose, Ion, Mihalache, Cireș (cserék: Iliescu, Mănailă, Magiaru, Vodă, Marin, Lupu). Edző: Marius Cozma. Gólszerzők: Veress (3., 20., 25), Mánya (4., 17.), Bende (4.), Isac (13.), Máthis M. (21., 29.), illetve Cireș (10., 31.), Veress (14. – öngól), Lupu (16.), Iliescu (27., 37.), Tudose (31.), Ion (35.). Sárga lap: Papp (34.), illetve Lupu (13.), Ion (34.), Cireș (37). Piros lap: Petică (17.).