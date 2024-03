A sérülés miatt hiányzó Morgan Green nélkül kiálló Sepsi-SIC kezdte jobban a találkozót, egy ideig még a kézivásárhelyi Kozman Krisztát foglalkoztató Brassói Olimpia is játékban volt, a 7. percben azonban a zöld-fehéreknek már kétszer annyi pontjuk volt, mint a vendégeknek (18–9). A második negyedben is folytatódott a házigazdák fölényes produkciója, és Zoran Mikes lányai a 19. percben 50 szerzett pontnál jártak (50–18). A nagyszünetre 50–22-re alakult a mérkőzés állása, és eldőlni látszott az egyoldalú párharc. A térfélcserét követően is meggyőzően menetelt a bajnoki címvédő háromszéki gárda, ahol minden kosárlabdázó játéklehetőséghez jutott (78–36). A biztos győzelemmel a kezükben az utolsó játékrészben kiengedtek a mieink, így szorosabbá vált a párharc, ám a Sepsi-SIC így is magabiztosan nyerte meg a találkozót (95–53).

A meccs legjobbja a dupla-duplát – 20 pont, 11 lepattanó – jegyző brassói Robinson volt, tőlünk Nyström, Hrisztova, Janković és Range is 10 egység fölött zárta a mérkőzést. Az Olimpia céhes városi játékosa, Kozman 36 percet játszott a Sepsi-SIC ellen és 4 pontot jegyzett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, negyeddöntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Brassói Olimpia 95–53 (26–10, 24–12, 28–14, 17–17).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Közel 200 néző. Vezette: Alin Bobeica, Daria Bălan, Ruxandra Cap. Sepsi-SIC: Gereben 5/3, Hrisztova 13/3, Armanu 6/6, Cătinean 6, Range 15/3–Dumitrescu 2, Nyström 14/6, Mikes 8/6, Belegante 9/9, Janković 15, Veress 2, Toma. Edző: Zoran Mikes. Brassó: Doba 9/3, Corda 8/6, Nan 8, Ferariu 4, Robinson 20–Kozman 4, Florea, Popovic, Trandafir. Edző: Dan Calancea.