Szombaton a vendégek szereztek vezetést, a 7. percben Konsztan­tyin Csernyuk zörgette meg a hálót, majd nem sokkal később Mircea Constantin lőtte a korongot a kapuba (0–2). A háromszéki együttes az első harmad végén és a második játékrész elején is létszámfölényben támadhatott, azonban nem sikerült faragnia a hátrányából. A 26. percben aztán megérdemelten szépítettek, Róth Zoltán előkészítése után Gecse Olivér volt eredményes (1–2). Tíz perc elteltével a Duna-parti gárda visszaállította a kétgólos különbséget, emberelőnyben Patrik Machala továbbított a hálóba (1–3). Az utolsó felvonást Július Pénzeš legénysége kezdte jobban, a 42. percben Petrik Machala duplázott, így a Galac nagy lépést tett a győzelem felé. A narancs-kék mezesek nem adták fel a küzdelmet, ennek köszönhetően az 52. percben fórban betaláltak, Róth Zoltán újabb passzából ezúttal Márton Koppány iratkozott a gólszerzők közé (2–4). Az Ágyúsok a hátralévő időben próbálták hosszabbításra menteni a találkozót, ám tapasztalt ellenfelük behúzta a három pontot.

Vasárnap bátran kezdett a háromszéki együttes, ennek köszönhetően az 5. percben emberhátrányban két gólt is szerzett: előbb Molnár Zsombor zörgette meg a hálót, majd 33 másodperccel később Márton Koppány is betalált (0–2). Az Ágyúsok a második harmadot is remekül kezdték, Márton Koppány átadásából Molnár Zoltán bombázott a kapuba, aki a 25. percben Onodi Ottó mellett a hálóba csúsztatott (4–0). A 33. percben létszámfölényben Szabó Zsolt Ákos takarásból szépségdíjas találatot jegyzett, ugyanis távolról kilőtte a jobb alsó sarkot (5–0), aztán a szünet előtt Antal Előd keresztpasszát követően Gecse Olivér a rövid felsőbe továbbított (6–0). A találkozón bravúrral védő László Arnold a második harmad végén sérülést szenvedett, így az utolsó játékrészben Béres Szilárd érkezett a helyére. A narancs-kék mezesek a 44. percben emberhátrányban tovább növelték előnyüket, Ilyés Tamás átadásából Márton Koppány volt eredményes (7–0). A házigazdák a hátralévő időben szervezetten védekeztek, ennélfogva tapasztalt ellenfelük nem tudott szépíteni.

Eredmények, román bajnokság: Háromszéki Ágyúsok–Galaci CSM 2–4 (gólszerzők: Gecse Olivér 26., Márton Koppány 52., illetve Konsztantyin Csernyuk 7., Mircea Constantin 10., Patrik Machala 36., 42.), Háromszéki Ágyúsok–Galaci CSM 7–0 (gólszerzők: Molnár Zsombor 5., Márton Koppány 5., 44., Molnár Zoltán 21., 25., Szabó Zsolt Ákos 33., Gecse Olivér 39.).