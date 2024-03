Kézdivásárhelyen a rendszerváltás óta harmincötödik alkalommal ünnepelt együtt pénteken a város és a térség magyarsága, akik azért jönnek évről évre a Gábor Áron térre, hogy leróják tiszteletüket az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt. Több mint harmincéves hagyománynak megfelelően, a kézdivásárhelyi ünnepség idén is a kegyhelyeken, a ’48-as szobroknál, emlékműveknél és sírhelyeknél kezdődött.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – gróf Széchenyi István szavait idézve szervezte Kézdivásárhely önkormányzata az idei március 15-i programsorozatot. A központi ünnepség díszvendége Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor volt. Magyarországot Beke Mihály András, a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus első beosztott konzulja képviselte.

Idén is a kézdiszékiekkel ünnepeltek a mezőkövesdi, paksi, szentendrei, hatvani és Budapest terézvárosi testvértelepülések küldöttségei, valamint a testvériskolák képviselői. A szemerkélő eső ellenére idén is több ezren gyűltek össze a Gábor Áron téren.



Ünnepi felvonulás

A felvonulást az iskolák képviselői indították, majd civil szervezetek és a Történelmi Vitézi Rend következett. Ezután a Rákóczi induló akkordjaira felvonult a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület – 15-ös, II. Székely Határőr Gyalogezred Kézdiszéki csapata, a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület 15-ös Székely Határőr Gyalogezred, 1-es zászlóalj kézdivásárhelyi hagyományőrző csapata, a 15-ös, II. Székely Határőr Gyalogezred gelencei csapata, a bélafalvi Tuzson János Hagyományőrző Társaság, a 15-ös, II. Székely Határőr Gyalogezred összevont kézdiszéki csapata, valamint a tápióbicskei tüzérek. A Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület, 11-es Székely Határőr Huszárezred csapatát Pál Olivér hagyományőrző huszár hadnagy vezette. Néhány éves hagyomány lett Kézdivásárhelyen az is, hogy a gyalogosok és a huszárok tisztelegnek az elöljáróknak bevonulásuk után a Gábor Áron-szobor mögött, majd zászlójukra szalagot kapnak. A szalagokat idén Bokor Tibor polgármester, Fejér László Ödön és Tánczos Barna szenátor, valamint Szilveszter Szabolcs alpolgármester tűzték fel a hagyományőrzők lobogóira.

Kézdiszéki falvak seregszemléje

Az ünnepi felvonulás a kézdiszéki települések hagyományos felvonulásával folytatódott. Kézdiszentkereszt, Torja, Kézdialmás, Kézdiszentlélek, Kézdioroszfalu, Kézdiszárazpatak, Kézdimárkosfalva, Kézdikővár, Ozsdola, Esztelnek, Gelence, Bereck, Bélafalva, Csomortán, Szentkatolna, Csernáton és Lemhény községek és falvak képviselői vonultak fel énekelve szekereken, hintókon és lóháton. A legnépesebb csapattal Torja érkezett az ünnepségre. A felső-háromszéki lovasok összefogásának köszönhetően közel húsz lovas nagyméretű székely, árpádsávos és trikolór zászlóval vonult fel Kézdivásárhely főterén, így tisztelegve a márciusi hősök, a nemzet és nemzeti jelképeink előtt. A felvonulást követően elkezdődött a megemlékező műsor, melynek oroszlánrésze a Bársony Bálint Artisjus-, Fonogram- és Erkel-díjas szaxofonművész, zeneszerző vezette Magyar Rhapsody Projekt és Molnár Levente világhírű, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész közös produkciójából állt. A műsorban öt dalt – Boldogasszony Anyánk, Kossuth-nóta, Toborzó, Az hol én elmegyek, Hazám – adtak elő, több mint tíz hangszert szólaltatva meg.



Itt maradunk

A déli harangszó után pár perccel a központi megemlékezést Bokor Tibor polgármester nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket, a testvérvárosok küldöttségeit és mindazokat, akik eljöttek a Gábor Áron térre együtt ünnepelni. A fúvószenekari nótákat a Tanulók Klubja zenekara biztosította. Köszöntőbeszédében a céhes város első embere többek között elmondta: „A politikusok jönnek-mennek, a kormányok folyamatosan váltják egymást, de a történelem mindig szilárd alap marad, amire építeni lehet. És mi itt, a szülőföldünkön akarunk építkezni, boldogulást keresni, segíteni gyermekeinket álmaik megvalósulásában. A saját életterünket a magunk módján, képességeinkre, tudásunkra és elődeink tapasztalatára támaszkodva akarjuk még szebbé, gazdagabbá, élhetőbbé tenni anélkül, hogy Bukarestből mondanák meg, melyik utcát mikor szabad leaszfaltozni. És innen akarjuk hallatni a hangunkat is Európában. De hát miként lehet szabad az, akit még csak el sem akarnak ismerni? A válasz nem lehet kétséges senki előtt: Székelyföld volt, van és csak azért is lesz, és mi csak azért is itt maradunk!”

Mi vagyunk a győzelem

Az ünnepi megemlékezés idei díszvendége Tánczos Barna szenátor, Románia korábbi környezetvédelmi minisztere volt, aki arról beszélt, a forradalom leverése ellenére a kiállás a szabadságért, az egy nemzetként mozdulás volt az igazi győzelem 1848-ban. „A mi győzelmünk nem egy pillanat, hanem az az ezer év, amelyben történelmi nehézségektől függetlenül talpra tudtunk állni. Ti, kedves háromszéki barátaim, ti vagytok a győzelem. Mi, az 1848-as forradalom után Székelyföldön magyarul érző, magyarul beszélő, március 15-ét ünneplő székelyek, mi vagyunk a győzelem. Győzelem minden székely családban a megszülető kisgyerek. Győzelem minden először kimondott magyar szó.” A volt környezetvédelmi miniszter beszédében ugyanakkor arra is figyelmeztetett, az idei választási év ismét óriási megmérettetés a magyarok számára, amelyben hasonló kiállásra van szükség. „Történelmi változások korát éljük, és minden magyar ember érdeke, hogy ezeknek a mi közösségünk győztese, és ne vesztese legyen. Nem engedhetjük meg, hogy a következő évtizedekről nélkülünk döntsenek. Mert helyettünk senki sem védi meg a magyar nyelvet, a magyar iskolát, kulturális értékeinket, nem harcol városaink, falvaink fejlesztéséért, a magyar családokért, a magyar gazdákért” – osztotta meg ünnepi gondolatait Tánczos Barna.



Erős nemzet a miénk

Legnagyobb nemzeti ünnepünk tiszteletére Kézdivásárhely önkormányzata és a Vigadó Művelődési Központ szavalóversenyt szervezett V–VIII. osztályos tanulóknak. A győztes Porkoláb Tamás János, a Molnár Józsiás Általános Iskola VII. osztályos tanulója lett, aki Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak című versét szavalta el. A Zúg Március diákszónokverseny idei első helyezettje Várza-Deák Júlia, a Bod Péter Tanítóképző X. osztályos diákja lett. „Minden kor más helytállást kíván. Én a fiatalok csoportosulásában hiszek. Dolgozom és teszek az iskolánk diákszövetségében, városunk diákszervezetében. Szeretném, hogy közreműködésemmel életképes és feladatvállaló diákélet legyen városunkban. Szeretném, hogy tájékozottak legyünk a világ jó és rossz oldaláról. Szeretném, hogy komolyan vegyenek és törődjenek velünk. És még sok mindent szeretnék! (...) A forradalom nem bukott el, hiszen él a magyar, erős nemzet a miénk, és ma is itt vagyunk, ahol szólni kell és tenni kell, hogy szép és igazságos legyen a világ” – mondotta a gelencei ifjú szónok. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Beke Mihály András, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja tolmácsolta.

Áldás és koszorúzás

A nemzeti ünnepen részt vevőket Beder Imre református lelkipásztor, Ilyés Lehel, a Szentháromság római katolikus plébániatemplom segédlelkésze és Végh Nimród unitárius lelkipásztor áldotta meg, majd a Tanulók Klubja fúvószenekarának kíséretében a magyar és a székely himnusz közös eléneklése, valamint koszorúzás következett. Nemzeti ünnepünket este a Vigadó Művelődési Központban Molnár Levente, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt ünnepi előadása zárta.