A Romániával való együttműködést Magyarország továbbra is stratégiainak tekinti, ennek fejlesztésére törekszik, és mindebben az RMDSZ, valamint az erdélyi, székelyföldi magyarság a legfontosabb alapot tudja biztosítani – jelentette ki Sepsiszentgyörgyön Szijjártó Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere a Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével tartott pénteki közös sajtótájékoztatón. A magyar diplomácia vezetője azt is leszögezte, továbbra is a kölcsönös tisztelet elve vezérli a magyar kormányt a külkapcsolatok terén, semmilyen módon nem áll szándékukban beavatkozni az idei romániai szuperválasztási év folyamataiba, és reményét fejezte ki, hogy a magyar közösségnek nem kell uszítással szembesülnie a kampány ideje alatt.

A rövidre szabott, a háromszéki RMDSZ Martinovics Ignác utcai székhelyén tartott tájékoztatón – melyet egy, a külügyminiszter és csapata, illetve az RMDSZ helyi vezetőivel és a szövetség elnökével folytatott zárt ajtós egyeztetés előzött meg – Kelemen Hunor emlékeztetett: kiemelten fontos, hogy március 15-én a hagyományt, mely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc óta elevenen él a nemzetben, ne csak megőrizzük, de élőként továbbadják. „Nemcsak az egyéni szabadságjogok kivívása kezdődött ekkor, nemcsak az önrendelkezés, a kollektív nemzeti jogok kivívásának a pillanata, de a modern kori magyar nemzet, a nemzetté válás momentuma a forradalom és a szabadságharc is”. A kollektív tudatban máig erősen él, megmaradt, ezt a hagyományt az utódoknak kötelessége megőrizni. A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét a 21. századi, a modern világ összes kihívása közepette élőnek kell tartani. Ma is szabadságra van szüksége az egyénnek, a közösségeknek, ma is szükség van az önrendelkezésre, az egyenlőségre. Utóbbi esélyegyenlőséget is jelent, a nyelvhasználat, a kultúra, az identitás megőrzésének egyenlőségét is jelenti. Szükség van a testvériségre, hogy az egymás mellett élő népek, nemzetek ne csak tolerálják, eltűrjék, hanem megértsék egymást, ezért fontos, hogy minél hamarabb béke legyen – fogalmazott az elnök. Ugyanő köszönetet mondott az elmúlt években a magyar kormánytól és annak vezetőitől kapott segítségért, mely ismételten bizonyítja, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek bárhol is élnének az országhatárokon kívül, számíthatnak az anyaország segítségére, és a közös ügyekben mindig megtalálják a közös hangot.

A Romániával való együttműködést stratégiainak tekintik, és az RMDSZ, az erdélyi és a székelyföldi magyarság a legfontosabb alapot tudja biztosítani – szögezte le Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint Magyarországnak az az érdeke, hogy minél jobb legyen a kapcsolat Romániával, ennek praktikus okai is vannak, Románia a harmadik legjelentősebb exportpiaca a magyar gazdaságnak, és ez világosan mutatja, hogy stratégiai jelentősége van a két ország együttműködésének. Az az érdekük, hogy ezt időről időre növeljék, a két ország minél több ponton kapcsolódjon egymáshoz. Ezért is az a prioritás, hogy Románia minél teljesebben csatlakozzon a schengeni övezethez, és Magyarország európai uniós elnöksége idején, az eljövendő fél évben igyekeznek minden támogatást megadni ezen a téren. Azon túl, hogy a gazdasági érdekük, az anyaországi és az erdélyi, székelyföldi magyarság közötti kapcsolattartást is nagyban megkönnyíti. Kihasználják, hogy Románia a repterein keresztül részben már csatlakozott a schengeni övezethez, és az RMDSZ kérésének eleget téve a magyar kormány és a Wizzair társaság együttműködése nyomán közvetlen repülőjárat köti össze júniustól Budapestet Brassóval – tette hozzá.

Szijjártó Péter és Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón

Az idei romániai választási szuperév kapcsán Szijjártó Péter elmondta: Magyarország részéről semmilyen beavatkozásra nem kell számítani a választási folyamatokba, de azt a jogot fenntartják maguknak, hogy szurkoljanak az RMDSZ jelöltjeinek. Minél erősebb az RMDSZ képviselete a romániai politikai életben, annál inkább támaszkodhatnak a szövetségre, hogy a két ország kapcsolatai még jobbak, még stabilabbak legyenek. Határozott részvételre buzdította az erdélyi, székelyföldi magyarságot, és reményét fejezte ki, hogy a választási kampány során minden párt, politikai alakulat meg tudja őrizni a méltóságát, és a nemzeti közösségnek, kifejezetten a magyarságnak nem kell uszítással szembesülnie. Magyarország a kölcsönös tiszteletre alapítja külpolitikáját, a más nemzetekkel, közösségekkel való viszonyát, és reméli, hogy ez a tisztelet ebben az esztendőben is kölcsönös lesz. Ha a többségi nemzet megadja a tiszteletet a nemzeti kisebbségeknek, azzal saját méltóságát is meg tudja őrizni, és ha a nemzeti kisebbségek megőrizhetik identitásukat, erősítik és nem gyengítik az országot, melynek területén élnek – jelentette ki Szijjártó Péter. Újságírói kérdésre válaszolva rámutatott: az elmúlt évek tapasztalata azt jelzi, hogy nemcsak Romániában, de minden országban, ahol magyar közösségek élnek kisebbségben, a választási kampányban egyes pártok egy egyszerű, ócska, olcsó eszközhöz nyúlnak, amit magyar kártyának szokás hívni. A magyar diplomácia vezetője szerint az utóbbi időben e jelenség intenzitása csökkenését látják, és reméli, hogy az idei romániai választások során sem fognak ezzel a jelenséggel nagy mértékben találkozni. Meglátása szerint segít, hogy az RMDSZ a román belpolitikai élet megbízható szereplője, és sokat tett a stabilitás megőrzéséért. Minden ország politikai életében ugyanakkor vannak olyan szereplők, melyek a magyarellenességre fogékonyak és hajlandóak, de remélik, a jelenség kisebb mértékű lesz, mint korábban.

Nyitott kérdés a NATO-főtitkári tisztség

Mark Rutte holland kormányfő NATO-főtitkári jelöltségét nem támogatják, mivel egy olyan személyiségről van szó, aki azt nyilatkozta, Magyarországot meg kell büntetni, ugyanakkor örömükre szolgál, hogy végre van egy közép-európai jelölt, a szövetségnek eddig soha nem volt Közép-Európából származó főtitkára – jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter Klaus Iohannis román államfőnek a NATO-főtitkári tisztségre való pályázása kapcsán elhangzott újságírói kérdésre válaszolva rámutatott: a NATO-főtitkárválasztás eredményét megjósolni most annyi, mint a hétvégi nyertes lottószámokat előre eltalálni. Ami részükről biztos, hogy egy védelmi szövetségben, ahol a kölcsönös bizalomnál nincs fontosabb, egy olyan személyt nem támogathatnak, aki Magyarországot térdre akarja kényszeríteni.