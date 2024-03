A gyepesítéstől a szép pázsitig /X/

Nem véletlenül törik bele sokaknak a bicskája ebbe a küldetésbe. Hogy ez ne így legyen, megpróbálunk segíteni a legfontosabb tippekkel.

Az eszközök nagyon fontosak!

Szerencsére ma már nem nehéz kiváló minőségű, megbízható kerti gépeket beszerezni, akár online is rendelhetünk az ujhazbodrogi.hu fűnyíró kínálatából. Ám nemcsak az a fontos kérdés, hogy megfelelő szerszámok álljanak rendelkezésünkre, hanem az is, hogy azok milyen állapotban vannak.

Sokan nem is gondolnák, de rengeteg kárt okozhatunk például egy életlen késű fűnyíróval. Ez ugyanis nem fogja tudni levágni a fűszálakat, ehelyett roncsolni fogja őket. Ez nem csupán esztétikailag nyújt majd kedvezőtlen látványt, illetve nem csak a munkánkat nehezíti meg elképesztő mértékben. Sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy a sérült felületeken keresztül a fű sokkal jobban ki lesz téve a kórokozók támadásának, amely hatalmas károkat tud aztán okozni akár az egész pázsitunkban, ha rendesen elterjed.

Tartsuk karban a gépeinket!

A karbantartás egyik fontos lépése ennek megfelelően a kések rendszeres ellenőrzése, illetve szükség esetén a cseréje. Nem feltétlenül kell ugyanis hosszú időnek eltelnie ahhoz, hogy munkavégzésre alkalmatlanná váljanak, hiszen a tompaság mellett a kicsorbult kések is ugyanazokat a gondokat tudják okozni. Ez pedig sajnos könnyen előfordulhat, elegendő például egy kőnek nekiütközni fűnyírás közben.

Emellett a forgó alkatrészek olajozása, valamint a fűnyíróház tisztán tartása is nagy jelentőséggel bír. Utóbbinak elsősorban abban van szerepe, hogy mennyire hatékonyan tudunk majd dolgozni, hiszen a fennmaradt fűcsomók komolyan hátráltatják az eredményességünket.

Kedvelt típusnak számítanak az elektromos modellek, ezeknél fordítsunk gondot arra is, hogy megnézzük a vezeték épségét még azelőtt, hogy nekilátnánk a feladatunknak. Emellett a kapcsolók üzemképessége is alapvető elvárás kell, hogy legyen, a biztonság szempontjából ez is megérdemli a kontrollt. Amennyiben benzines meghajtású fűnyírónk van, a légszűrő, az olajszűrő, valamint maga az olaj is ellenőrzésre szorul, itt is a csere lesz a megoldás, ha valamivel nem vagyunk elégedettek.

Mikor álljunk neki a fűnyírásnak?

Ha startra kész a gép, akkor már csak az a kérdés, hogy van-e optimális ideje a fű levágásának. Első alkalommal érdemes kivárni, amíg a szálak legalább 10-12 centiméteresre nőnek, s ekkor se vágjuk túl kicsire, a 6 cm tökéletes lesz számunkra.

A nyírást végezzük ezután mindig rendszeresen, s ne azzal akarjuk megspórolni a munkát, hogy mélyebbre megyünk a méretet illetően. A túl rövidre vágott fű ugyanis könnyen kiszárad, s hacsak nem célunk teljesen megszüntetni a füves területeket, akkor ezt a problémát bölcsebb lesz elkerülni.