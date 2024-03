Nem azért éppen akkor, mert munkával szerettek volna ünnepelni, hanem mert az emlékerdőt 1998-ban, a forradalom másfélszáz éves évfordulóján létesítették elődeik – erről mesélt is nekik a helyszínen az emlékerdőt kezdeményező Nagy Gábor, az iskola nyugalmazott tanára, megemlítve többek közt azt is, hogy az eredeti elképzelés szerint 1848 fa elültetését tervezték az évek folyamán.

Mostanára körülbelül 1650 különböző fajú csemete népesíti az emlékerdőt, a legkorábban elültetettek mára tekintélyes fákká terebélyesedtek, mögöttük ötven alighogy megfogant csemete – ezeket tavaly, az iskola zöld hetén ültették a mostani tizenegyedikesek, így elevenítve fel a rövid időre megszakadt hagyományt. Akkor ki is takarították az emlékerdőt, és ennek megvolt a látszata, hiszen most alig félzsáknyi szeméttel kellett elbánni, viszont annál több gazt arattak – mert hiszen ha újra gondozásukba vették az emlékerdőt, azt szeretnék, ez meg is látszódjon. A mára már elrozsdásodott, az erdő nevét hirdető táblát is újrafestették a diákok, ezúttal QR-kódos matricával is ellátva, mely az érdeklődőt az emlékerdő történetéről látja el információval.