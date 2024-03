Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében ma és 21-én, csütörtökön, a bábszínház világnapján 11 és 18 órától a Szüntelen király című bábelőadást játsszák Nagy-Lázár József rendezésében (8 éven felülieknek ajánlott). Jegyet foglalni a 0757 047 717-es (Péter Orsolya) vagy a 0752 540 593-as (Golicza Bernadett) telefonszámon lehet.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház műsorán ma 19 órától: Pappa mia!, rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház 21-én, csütörtökön, 22-én, pénteken és 23-án, szombaton 19 órától a nagyteremben Kander–Ebb–Fosse: Chicago című darabját játssza Puskás Zoltán rendezésében.

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében az Andrei Mureşanu Színház március 21-én, csütörtökön 19 órától III. Richard című előadását játssza Eugen Gyemant rendezésében.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon kaphatóak.

Zene

koncertre hívja a közönséget a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és az Árkosi Kulturális Központ. Előadók: Madarász Emese Adél (klarinét), Deák Sándor (klarinét) és Czumbil Bernadette (zongora). Jegyeket előre is meg lehet vásárolni az Olt utca 6. szám alatt 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

Meseest felnőtteknek

A sepsiszentgyörgyi Isabella Boutiqe Hotel rendezvénytermében március 21-én, csütörtökön 18 órától egy meseest keretében lehet csatlakozni a történetmesélés világnapjához. Vendégeik, Bukovics János és Dián Tibor mesemondók, valamint a Csűrdöngölő Dalárda tagjai társaságában várják a helyi mesemondók a felnőtt közönséget.

Húsvéti receptvarázs

Küldjön be receptet és nyerjen!

Milyen finomságok kerülnek ünnepi asztalunkra húsvétkor? Hagyományos ételekkel, esetleg ezek általunk megújított változatával kínáljuk a családot, a vendégeket? Nagymamánk régi jól bevált receptjét vesszük elő, vagy új ízekkel kísérletezünk? Várjuk fényképpel illusztrált klasszikus és új, eredeti húsvéti receptjeiket március 27-ig szerkesztőségünkbe. A recepteket – fekvő fotóval együtt! – a hpress@3szek.ro címre kérjük beküldeni. A legszebb, legizgalmasabb ételek megjelennek lapunkban is, a beküldők között értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki. Főzésre, sütésre fel!

Küldjön be húsvéti írott tojásokat és nyerjen!

Húsvét közeledtével ismét Olvasóinkat hívjuk ünnepváró lapszámunkhoz való közreműködésre. Kérjük, küldjenek be írott tojásokat, illetve tojásírást bemutató fekvő képeket, megjelölve: ki, illetve kik, hol, mikor (akár az előző években) készítették azokat. Amennyiben a fotós nem azonos az alkotóval, kérjük az ő nevét is feltüntetni. A képekhez kis történetek is fűzhetők. Elektronikus leveleiket március 27-én reggel 9 óráig a hpress@3szek.ro címre várjuk. A legszebb képeket közöljük lapunkban, a beküldők között könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Adománygyűjtés húsvétra

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének háromszéki fiókszervezete adománygyűjtést szervez ezen a hétvégén, március 22-én, pénteken 15–18 óráig és 23-án, szombaton 9–14 óráig Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen a Bertis üzletekben. Az összegyűlt adományokat nehéz körülmények között élő többgyermekes családoknak, kisnyugdíjasoknak, szellemi és testi fogyatékosoknak juttatják el, hogy ők is részesülhessenek törődésben, illetve kaphassanak segítséget, ajándékcsomagot a közelgő húsvét alkalmával. A szervezet bővíteni szeretné adatbázisát, ezért amennyiben ismernek környezetükben olyan családot, személyt, aki különösen nehéz körülmények között él, jelezzék a képviselőknek a helyszínen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Belu – A legbátrabb bálna (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 17.30-tól Most vagy soha! (magyar történelmi akció-kalandfilm), 18 órától Dűne – második rész (román feliratos), 20 órától Oppenheimer (magyarul beszélő), 21 órától Bob Marley: One Love (román feliratos).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.10-tól Reggeli ima, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 7.30-tól Nagyböjti ráhangoló, 8.20-tól A hét plébániája, 8.30-tól Szentmise Nagyváradról a Szent László Gimnáziumból, 9.10-től Imaszándékok fogadása, 9.15-től Fájdalmas rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 363 961) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–18 óráig a következő utcákban, intézményekben és vendéglátó egységekben szünetel az ivóvízellátás: Sólyom, Dakó, Palló, Május 1. (1–12. szám között), Kossuth Lajos, Martinovics Ignác, Kőrösi Csoma Sándor (1–13. és 2–22. szám között), 1918. december 1. (1–17. és 2–12. szám között), Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Kataszteri és Telekkönyvi Hivatal, Kónya Ádám Művelődési Ház, Plugor Sándor Művészeti Líceum, ADI SIMD-iroda, Állami Számvevőszéki Hivatal, Művész mozi, Andrei Mureșanu Színház, a Kovászna Megyei Rendőrség Kőrösi Csoma Sándor utcai székhelye, Tein, Indivino, Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, Bertis üzlet, GADO, Coffee NO1, OTP Bank, Lucia Panzió, Vertigo, Zamat Café&Bar, Ferdinánd Panzió, Sugás

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17 óráig Hatolykán a tekepálya épületében és Feldobolyban az iskolában, valamint 17–18 óráig Szentkatolnán a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumi­abroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Árapatakon, csütörtökön Erősdön és Előpatakon, pénteken Hidvégen és Nyáraspatakon.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.