A mezőgazdaság, a miniszter, a nádas és a múlt

Miközben az ország hírfogyasztóinak zöme alighanem azt sem tudja, hogy hívják a mezőgazdasági tárca vezetőjét, a szociáldemokrata Florin Barbu ismertsége a napokban lényegesen javult. Nem azért, mert figyelemre méltó reformokat hirdetett volna meg, vagy az Európa-szerte tüntető, elégedetlenkedő gazdákat számottevően támogató intézkedéseket jelentett volna be, hanem egyszerűen azért, mert egy ostoba kijelentést tett. A Euronews riporterének egy Duna-deltát érintő kérdésére, amelyben az újságíró azt firtatta, miért nyilvánítottak legelővé egy nádas, mocsaras területet – melynek kritikus vélemények szerint valójában semmi köze a tulajdonképpeni legelőkhöz –, a miniszter azt mondta: túlzás nélkül állíthatja, bizony, „a mi elnökünk, Nicolae Ceauşescu úr nem véletlenül hangoztatta, hogy a nád Románia zöld aranya”.

Ez a balgaság már első hallásra megütközést váltott ki, hiszen ilyen színvonaltalan eszmefejtést ritkán hallani közszereplőktől – egy mezőgazdasági miniszter nemcsak a mai, zilált időkben, hanem normálisabb viszonyok között is kulcsfigurája egy magára valamit adó kormánynak, különösen egy olyan országban, ahol az agrárium jelentős ágazat –, aztán a helyzet nyilvánvalóan fokozódott. A politikai ellenfelek reagáltak is, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) hétfőn egyszerű indítványt nyújtott be a tárcavezető ellen, nem beszélve az élcelődő, maró gúnnyal megfogalmazott közösségi oldalas bejegyzésekről (azokban egyebek mellett Paul Stănescu Olt megyei politikus szolgalelkű „traktoristájaként” emlegetik, egyben távozását követelve). Korábban az USR politikusai azt is kijelentették, hogy a szociáldemokrata pártelnök-miniszterelnöknek sürgősen menesztenie kellene a Ceauşescuról „csodálattal” beszélő Barbut, aki a befolyásos és a nádbizniszben is érdekelt Stănescu bizalmi embere, a szociáldemokrata helyi báró Olt megyei csatlósa.

Florin Barbu a maga módján, gyengécske eredménnyel azért megpróbálta később menteni a menthetőt: hétfőn kifejtette, hogy nyilatkozatát szerencsétlen elszólásnak tekinti, s pontosította, semmiképpen sem érez nosztalgiát a kommunista rendszer iránt, hiszen a forradalom idején csupán tízesztendős volt. Ő valójában az akkori öntözőrendszerekre gondolt, magyarázta, mert azt szeretné, hogy korszerűsítsék ezt a hálózatot, s a gazdák úgy öntözhessenek, mint 1989-ben. A mezőgazdasági miniszter azt is megjegyezte, nehéz időszak után nyilatkozta szerencsétlen mondatát, sokat utazott és tárgyalt a gazdákkal a támogatási rendszerekről, ez a valós oka elszólásának.

Ettől függetlenül, immár nehéz lesz lemosnia magáról a nosztalgikus, Ceauşescut visszasíró jelzőt, s ha a gazdák nem is szidják, bizonyosan mosolyognak majd rajta. Apró, szinte jelentéktelen epizódnak is tekinthetnénk a történetet, mégsem az, hiszen a tárcavezető korlátoltsága mellett azt is jelzi, mennyire mély gyökerű a társadalomban a kilőtt diktátor nevével fémjelzett aranykorszak. Nehezebb attól szabadulni, mint gondolnánk, s a kérdésre, hogy még meddig kísért a múlt, szinte lehetetlen választ adni...

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter gazdák körében. Fotó: Facebook / Florin Barbu