A jól védekező és támadásban is eredményes Brassói Olimpia meglepte a Sepsi-SIC együttesét, így a sepsiszentgyörgyiek csak 4 ponttal nyerték meg az első negyedet (15–19). A második szakaszban is tartották magukat a Cenk alatti lányok, akik rövid időre ebben a játékrészben is vezettek. A nagyszünethez közeledve egyre jobban kijött a két csapat közötti tudáskülönbség és a zöld-fehérek 11 pontos vezetéssel zárták az első félidőt (33–44). A térfélcsere után rákapcsoltak a háromszékiek és állva hagyták vendéglátóikat (42–69). Az utolsó negyed is a mieinkről szólt, akik magabiztos teljesítménnyel, 41 pontos különbséggel, 99–58-ra diadalmaskodtak Dan Calancea csapata felett, és könnyedén bejutottak a legjobb négy közé. A mérkőzés legeredményesebb játékosát a címvédő zöld-fehérek adták, Hrisztova 22 ponttal fejezte be együttese brassói kiszállását, a házigazdáktól pedig a 19 egységig jutó Robinson jeleskedett, míg kézdivásárhelyi csapattársa, Kozman 7 pontot tett be a közösbe.

A Sepsi-SIC a rájátszás következő körében az Aradi FCC együttesével találkozik, amely a szombati 76–54 után szerdán 64–52-re győzött a Bukaresti Rapid ellen, így kettős diadallal jutott a bajnoki elődöntőbe.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, negyedöntő – 2. mérkőzés: Brassói Olimpia–Sepsi-SIC 58–99 (15–19, 18–25, 9–25, 16–30).

Brassó, D. P. Colibași Sportcsarnok. Vezette: Ionuț Moraru, Andrei Vizitiu, Mareș Plăcintă. Mintegy 150 néző. Brassói Olimpia: Doba 2, Corda 13/9, Pesovic 6, Nan 9/3, Robinson 19/3–Kozman 7/3, Ghirosa, Ferariu 2, Aldea, Florea, Popovici, Trandafir. Edző: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Gereben 6/3, Hrisztova 22/9, Armanu 16/12, Cătinean 4, Range 10–Dumitrescu, Nyström 11, Mikes 5/3, Belegante 9/9, Janković 14, Veress, Toma 2. Edző: Zoran Mikes.