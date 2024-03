Önkénteseket várnak faültetésre Közösségi esemény keretében tízezer facsemete elültetésére kerül sor március 23-án, szombaton 8 órától Zalán határában a Vinca Minor Egyesület szervezésében, partnerségben Bodok Község Polgármesteri Hivatalával és a Zaláni Közbirtokossággal. Az ültetésre a szervezők önkéntesek jelentkezését is várják. A részletes program, a jelentkezési űrlap és az esemény leírása elérhető a vincaminor.ro honlapon és az egyesület Facebook-oldalán is. Jelentkezési határidő: március 22., 12 óra.

Húsvéti receptvarázs: Küldjön be receptet és nyerjen!

Milyen finomságok kerülnek ünnepi asztalunkra húsvétkor? Hagyományos ételekkel, esetleg ezek általunk megújított változatával kínáljuk a családot, a vendégeket? Nagymamánk régi jól bevált receptjét vesszük elő, vagy új ízekkel kísérletezünk? Várjuk fényképpel illusztrált klasszikus és új, eredeti húsvéti receptjeiket március 27-ig szerkesztőségünkbe. A recepteket – fekvő fotóval együtt! – a hpress@3szek.ro címre kérjük beküldeni. A legszebb, legizgalmasabb ételek megjelennek lapunkban is, a beküldők között értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki. Főzésre, sütésre fel!

Küldjön be húsvéti írott tojásokat és nyerjen!

Húsvét közeledtével ismét Olvasóinkat hívjuk ünnepváró lapszámunkhoz való közreműködésre. Kérjük, küldjenek be írott tojásokat, illetve tojásírást bemutató fekvő képeket, megjelölve: ki, illetve kik, hol, mikor (akár az előző években) készítették azokat. Amennyiben a fotós nem azonos az alkotóval, kérjük az ő nevét is feltüntetni. A képekhez kis történetek is fűzhetők. Elektronikus leveleiket március 27-én reggel 9 óráig a hpress@3szek.ro címre várjuk. A legszebb képeket közöljük lapunkban, a beküldők között könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma, valamint 22-én, pénteken és 23-án, szombaton 19 órától a nagyteremben Kander–Ebb–Fosse: Chicago című darabját játssza Puskás Zoltán rendezésében.

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében az Andrei Mureşanu Színház ma 19 órától III. Richárd című előadását játssza Eugen Gyemant rendezésében, 23-án, szombaton 19 órától a Mobilă și durere (Bútor és fájdalom) látható (Cristian Ban rendezése).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon kaphatók.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és az Udvartér Színház koprdukciója, Ivan Viripajev Részegek című darabja tekinthető meg március 22-én, pénteken és 23-án, szombaton 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában. Az elsőéves magiszteri színészosztály előadására a jegyár 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Jegyek válthatók a jegypénztárban hétfőtől csütörtökig 10 és 16, pénteken 10 és 14 óra között, valamint elő­adások előtt egy órával.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében ma, a bábszínház világnapján 11 és 18 órától a Szüntelen király című bábelőadást játsszák Nagy-Lázár József rendezésében (8 éven felülieknek ajánlott). Jegyet foglalni a 0757 047 717-es (Péter Orsolya) vagy a 0752 540 593-as (Golicza Bernadett) telefonszámon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Kung Fu Panda 4. (magyarul beszélő) és 16.45-től románul beszélő, 18.15-től Most vagy soha! (magyar történelmi akció-kalandfilm), 18.30-tól A tengerész szerelme (román feliratos, a Cinema Together projekt keretében), 20.30-tól Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma), 20.45-től A szenvedély íze (román feliratos).

Hitvilág

BÚCSÚ. A sepsiszentgyörgyi állomási Szent Benedek-templom ünnepi búcsús szentmiséje ma 18 órától kezdődik.

Meseest felnőtteknek

A sepsiszentgyörgyi Isabella Boutiqe Hotel rendezvénytermében ma 18 órától egy meseest keretében csatlakoznak a történetmesélés világnapjához. Vendégeik, Bukovics János és Dián Tibor mesemondók, valamint a Csűrdöngölő Dalárda tagjai társaságában várják a helyi mesemondók a felnőtt közönséget.

Alkotási műhelymunka

A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ és a FöldSzint nyitott műhely újabb közös alkotásra hívja az érdeklődőket. Március 23-án, szombaton 11 órától az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterében egy, a legkisebbek és felnőttek által egyaránt kipróbálható alkotói játékban vehetnek részt. A Boros Lajos festőművész tárlata ihlette Paper Box műhelyekben áttetsző lapokra vihetnek fel különböző színfoltokat vagy ragaszthatnak selyempapírcsíkokat, s ezeket különböző sorrendben egymásra és fényforrás elé helyezve újabb és újabb kompozíciók alakulhatnak ki. A foglalkozáson való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a fold.szint22@gmail.com címen vagy a 0752 049 895-ös telefonszámon lehet.

Tavaszünnep és magbörze a Perkőn

Mindenki számára nyitott Tavaszünnepet szervez a Perkőn a kézdivásárhelyi Waldorf-közösség március 23-án, szombaton 9.30 órától. A Kézdiszentlélek fölötti dombtetőre várják azokat a családokat, érdeklődőket, akik a természet ébredését megcsodálnák, szeretnének részt venni a magbörzén, illetve a gyermekeknek szóló ügyességi játékokon. Mindenki vihet saját termesztésű magokat, amelyeket aztán elcserélhet másokkal. A lényeg a visszavethető, lehetőleg helyi vetőmagok elterjedése. Lesz közös falatozás, beszélgetés, játék; a piknikre lehet saját készítésű lekvárt, zakuszkát, kenyeret, saját termesztésű almát, zöldséget vinni. A szervezők arra kérik a résztvevőket, vigyenek magukkal kulacsot, otthon elmosogatható dobozt, edényt. A Tavaszünnep keretében iskolába hívogató program is lesz, amelyet a 2024 szeptemberében előkészítő osztályt kezdő gyerekeknek és szüleiknek szerveznek.

Tánc

ELMARADNAK A VENDÉG­ELŐADÁSOK. Objektív okok miatt elmaradnak a Nagyvárad Táncegyüttes március 28-ára, illetve március 29-ére Sepsiszentgyörgyre meghirdetett A Schmürz és Istenes című vendégelőadásai. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak.

Kutyás felvonulás az örökbefogadásért

Március 23-án 10 órakor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház elől indul a séta az örökbe fogadott kutyákkal az állomási körforgalomig, majd onnan vissza a kiindulási pontig. A felvonulás célja, hogy felhívják a figyelmet az örökbefogadás fontosságára, a szépmezői menhely, az Amy Egyesület és a Justice for Animals egyesület védenceit képviselve. Az esemény hivatalos, hatóságok által jóváhagyott. A balesetek elkerülése érdekében a séta során olyan hámot/nyakörvet, pórázt kell használni, amely teljes mértékben megbízható.

A Föld Órája Erdővidéken

Március 23-án, szombaton 20.30 és 21.30 óra között a Föld Órája alkalmával kincskereső játékot rendeznek Erdővidék Múzeumának kertjében. Várnak kicsiket és nagyokat, hogy részesei legyenek az izgalmas kalandnak, mely során viharlámpa segítségével kell megkeresni a kincseket. Rossz idő esetén a játék elmarad.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Erősdön és Előpatakon, pénteken Hidvégen és Nyáraspatakon.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. Új tagok jelentkezését várja a sepsiszentgyörgyi irodalmi kör, amelynek márciusi találkozóját szombaton 18 órától tartják az unitárius egyház tanácstermében, ahol a kör tagjai felolvasnak írásaikból.

HÚSVÉTI VÁSÁR. A gelencei piactéren 24-én, vasárnap 16 órától húsvéti vásárt tartanak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 363 961) gyógyszertár a szolgálatos.