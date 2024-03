Megvan a bukaresti jelölt

A Szociáldemokrata Pártot vezető kormányfő Nicolae Ciucă (PNL) szenátusi elnökkel közös sajtóértekezleten mutatta be a két kormánypárt közös főpolgármester-jelöltjét, Cătălin Cîrstoiu ortopéd orvos, az egyetemi kórház igazgatójának személyében. Ciolacu kifejtette: mindkét párt megértette, hogy félre kell tennie önös érdekeit, és nemcsak az EP-választásokon, hanem a fővárosban is közös projekt mögött kell felsorakozniuk. A miniszterelnök egy esetleges közös államfőjelölt indításáról érdeklődő újságíró kérdésére válaszolva kijelentette, hogy miután koalícióra léptek, majd választási szövetséget kötöttek, a PSD és a PNL együttműködésének további elmélyítése, egy „Románia-projekt” meghirdetése a júniusi választási eredménytől függ. A kormánypártok február közepén jelentették be, hogy választási szövetségre lépnek. Eredeti megállapodásuk csak az EP- választásokra vonatkozott, tegnapi bejelentésükkel együttműködésüket a fővárosra is kiterjesztették, de ez más településeket nem érint.