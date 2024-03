Általános sztrájkra készülnek a postások

Eredménytelenül zárultak a kollektív munkaszerződésről szóló tárgyalások, legkésőbb április elején általános sztrájkba lépnek a postai alkalmazottak – jelentette be tegnap az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) elnöke.

Dumitru Costin hangsúlyozta, hetek óta folynak a tárgyalások a postai alkalmazottak kollektív jogait és kötelezettségeit rögzítő kollektív munkaszerződésről a szakszervezet és a vállalat vezetősége között, de nem sikerült dűlőre jutni, az álláspontok nem közelednek.

Elmondta, a miniszterelnököt, a koalíciós pártok vezetőit, a digitalizációért felelős minisztérium illetékeseit és a postai szolgáltatások egyik fő igénybe vevőjét, a munkaügyi minisztériumot is időben tájékoztatták a helyzetükről. „Az emberek készülnek az általános sztrájk kirobbantására, amire a hónap végén vagy legkésőbb április elején kerül sor” – jelentette ki. Hozzátette, a nettó 400 lejes fizetésemelést „észszerű” követelésnek tartják, tekintve, hogy „más ágazatokban 1200–1500 lejjel is emelkedtek a bérek”. „A postai dolgozók bére alacsonyabb egy mezőgazdasági napszámosénál” – szögezte le.

A Román Posta alkalmazottjai tegnap reggel 8 és 10 óra között figyelmeztető sztrájkot tartottak. A 400 lejes fizetésemelés mellett a hűségpótlék 5 és 10 százalék közötti növelését kérik. További követelésük, hogy a kollektív munkaszerződés jogokat és kötelezettségeket szabályozó részének a korábbi egyeztetéseken elfogadott szövege ne változzon.

A Romániai Postai Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Ionel Oţelea szerint az ország 30 megyéjének postahivatalai csatlakoztak a szerda reggeli figyelmeztető sztrájkhoz. A szakszervezeti elnök tegnap azt nyilatkozta, nem szeretnék, ha általános sztrájkba torkollnának a tiltakozó akcióik, de beszüntetik a munkát, ha nem teljesítik a követeléseiket. Oţelea szerint a társaság vezérigazgatójának „esze ágában sincs” megkötni az új kollektív munkaszerződést.

A Román Posta vezetősége tegnap közleményében arról tájékoztatott, hogy az elmúlt években véghezvitt „mélyreható reformok” konkrét, látható eredményeket hoztak, és az alkalmazottak többsége támogatja a Román Posta „felfelé ívelő útját”. Ugyanakkor arról biztosították a vállalat partnereit és ügyfeleit, hogy a szerződésekben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget fog tenni, és nem lesznek fennakadások a tevékenységében.

A közleményben ugyanakkor felsorolták az elmúlt időszakban végzett beruházásokat, és hangsúlyozták azt is, hogy „szilárdan nőtt” a vállalat forgalma, ami biztosította a pénzügyi stabilitást és a bérek időben történő kifizetését. Az elmúlt években több alkalommal is nőttek a fizetések, és idén júliustól újabb, átlagban 250 lejes béremelés várható. „Jelenleg a Román Posta kollektív munkaszerződés nélkül is jobban működik, mint valaha” – szögezték le.