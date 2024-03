Bemutatkoztak az USR főbb háromszéki jelöltjei

Legkevesebb hat háromszéki településen indít jelölteket a helyhatósági választásokon, illetve a megyei önkormányzati helyeket is megcélozza a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) – közölték a párt tegnapi sajtótájékoztatóján, ahol páran a jelöltek közül is bemutatkoztak. Az alakulat építő jellegű kampánnyal készül, a négy évvel ezelőttihez hasonlóval, legfőbb céljuk, hogy a változás hangját képviseljék az önkormányzatokban – hangsúlyozták.

Dulányi-Balogh Szilárd, a párt Kovászna megyei elnöke felidézte az alakulat háromszéki szervezete 2016-ban történt alapításának kalandos történetét, egészen a 2020-as helyhatósági választásokon való részvételükig. Szerinte Háromszéken nehéz új pártot létrehozni, útjára indítani, ennek ellenére fiatal, a politikában addig nem érdekelt emberek bevonzásával sikerült a helyhatósági választásokon az USR-nek az ötödik legjobb eredményt elérnie. Két polgármesteri széket is megszereztek, emellett egy ideig két alpolgármesterük is volt, kezdetben 20, majd 15 tanácsi helyet tudhattak magukénak.

Amint akkor, most is igyekeznek olyan fiatal embereket bevonzani a politikába, akik közösségépítés terén már bizonyítottak, illetve valamely szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és további céljaikat a közéleti szerepvállalással szeretnék megvalósítani. Szükség van a fiatalításra, hogy a politikai élet Háromszéken is változzék. Emberközelibb politizálást, önkormányzatiságot szeretnének, illetve úgy érzik, szükség van a konstruktív ellenzékre – mondta az elnök. Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: úgy látják, jobban fel vannak készülve, mint négy évvel ezelőtt, s nem igazán befolyásolja a választást, hogy összevonták az európai parlamentit és a helyhatóságit.

A sajtótájékoztatón a zágonbárkányi listavezető, Lucian-Ovidiu Bendea, Bodzaforduló újrázni készülő jelenlegi polgármestere, Raul Urdă, a zágoni polgármesteri székért versenybe szálló Rafael-Cristian Ilia, valamint a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzatot megcélzók mutatkoztak be. Sepsiszentgyörgyön Dulányi-Balogh Szilárd méretkezik meg a polgármesteri tisztségért, a megyei önkormányzat elnöki tisztségéért pedig Marius-Cătălin Popa száll versenybe, illetve jelöltistákat is állítanak. Dulányi-Balogh Szilárd szerint Kovásznán is lesz polgármesterjelöltjük, továbbá Dobollón is indulnak. A jelöltek között vállalkozó, zenész, jogász, tájépítész, műépítész, civil aktivista, valamint urbanisztikai szakember egyaránt megtalálható.

Az USR önállóan száll versenybe, mivel a Jobboldal Ereje Szövetség a megyében nem alakult meg, így nem tudnak annak színeiben indulni a jelöltjeik.