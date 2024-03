Kelemen Hunor: Halljuk a csalódott emberek hangját!

– Elkezdődött az aláírásgyűjtés a választásokra. Vágjunk hát a közepébe. Miért menjünk szavazni? Van tétje egyáltalán a június 9-i választásoknak?

– Nagyon röviden a tét, hogy a magyaroknak legyen erejük és hangjuk itthon és Európában. Ezt akarja az RMDSZ, és csak mi akarjuk ezt! Aki június 9-én az RMDSZ-re szavaz, az a magyar összefogásra és a magyarok győzelmére szavaz.

– A járvány, majd a különböző válságok hatására megnőtt a bizonytalan és a reményvesztett emberek száma. Mit tud ezzel kezdeni az RMDSZ?

– Az emberek csalódottsága érthető, sőt, jogos. A háború kirobbanásakor látszott már, hogy nehéz idők jönnek. Nekünk ilyenkor is az a fel­adatunk, hogy ott legyünk mellettük, az emberek mellett, a közösségünk mellett, hogy tudjanak számítani ránk. Látjuk azt is, hogy az emberek szintén jogosan érzik úgy, hogy Románia és az Európai Unió vezetői cserben hagyták őket, és magukra maradtak gondjaikkal. Érzik, hogy az uniós csatlakozáskor megígért gazdasági fejlődés jócskán elmaradt a várttól, hogy egyes európai uniós vezetők inkább tekintenek ránk olcsó munkaerőként, mint értékteremtő közösségként. Azt hallják folyamatosan, hogy egységes Európa, de közben meg látják, hogy a Schengenbe való belépésünket több mint egy évtizede halogatják. Ez dühítő és érthetetlen! Amikor mások, a kormány és az uniós intézmények vezetői elfordulnak az emberektől, a mi feladatunk, hogy hangot adjunk nekik, küzdjünk értük, tegyünk a saját eszközeinkkel azért, hogy változzon ez a helyzet.

– Mi a helyzet az AUR-ral? Hogy hangosak és időnként agresszívek, azt látjuk. Látjuk a gyűlöletkeltést, a cirkuszt, a Facebook live-okat. De mennyire kell őket komolyan venni?

– Az AUR a magyarok ellensége, pont. Itt nem szabad óvatoskodni, ezt ki kell mondanunk, szembe kell vele néznünk. Láttuk, hogyan táncoltak nagyapáink sírjain Úz­völgyében, és azt is, hogyan támadják zászlóinkat, szimbólumainkat, anyanyelvünket. Látjuk, mit művelnek a parlamentben: agresszívek, gyűlöletet keltenek, erőszakosak. Hiába reméljük, hogy le fognak maguktól állni, nem fognak. Mert ők ebben hisznek. De nézzük a számokat: az AUR 2020-ban kevesebb mint 10 százalékkal került be a parlamentbe alig egy évvel a megalakulása után. Ma a román szavazók 25 százaléka rájuk és a másik magyargyalázó, Șoșoacă asszony pártjára szavazna a közvélemény-kutatások szerint. Ők biztosan ott lesznek az Európai Parlamentben, és június 9-étől az önkormányzatokban is folytatják magyarellenes munkájukat. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyünk ott. Fel kell vennünk velük a harcot!

– Amikor az EP-választásokról beszélünk, rendszeresen előkerül az a téma, hogy mit tud tenni Brüsszelben két európai parlamenti képviselő. Mire elegek ők ketten?

– Pragmatikusan mondva: kettő több, mint a semmi! A két képviselő a szövetségeseinkkel együtt harcolni tud jogainkért és a magyar közösségnek járó támogatásokért. Azért, hogy a családjainknak, gazdáinknak, vállalkozásainknak és településeinknek járó uniós pénzek Erdélybe jussanak, és ne máshova. Mi a képviselőket feladatokkal, megbízásokkal küldjük oda. Nem lesz könnyű dolguk. Azt várjuk tőlük, hogy a magyarok hangját hallassák Brüsszelben, és ne Brüsszel üzenetét tolmácsolják Erdélyben – utóbbira ott vannak a román pártok képviselői az Európai Parlamentben.

– Épp az aláírásgyűjtés időszaka zajlik. Hogy haladnak?

– Röviden: jól, és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki aláírásával támogatta jelöltlistáinkat! Bővebben: 200 ezer ember támogatására van szükség ahhoz, hogy a magyar összefogás elindulhasson a választásokon. Szervezeteink, munkatársaink és önkénteseink országszerte gyűjtik már az aláírásokat. Ez még csak az első lépés, de világosan mutatja azt az erőt, amely mögöttünk, az RMDSZ és szövetségesei mögött áll, és ez sokat lendít a következő kampányidőszakon. Én nagy tisztelettel arra kérek mindenkit, ha még nem tette, támogasson bennünket már most, írjon alá azért, hogy a magyaroknak legyen hangjuk és erejük itthon és Európában.

– Mi a legnagyobb veszélye június 9-ének?

– A nagyon magas választási részvétel. Mai tudásunk szerint a román szavazók kétharmada fog elmenni szavazni, és ez valóban komoly veszélyt rejt magában. Két dolgot mindenképp tudniuk kell a magyaroknak: egyrészt mindenhol lesz RMDSZ-lista, ezért a szórványban, ahol nincs magyar polgármester, ott is nagyon fontos, hogy az európai parlamenti listán az RMDSZ-re szavazzunk. Másrészt: ott, ahol magyar a polgármester, ott sem mindegy, hogy hány szavazatot kap az RMDSZ. Mivel országosan mérnek bennünket, és a románok nagy része el fog menni szavazni, a mi közösségünk sem maradhat otthon. Mert akkor mások döntenek rólunk. Ennél nincs rosszabb. Nem történhet meg, hogy ne jöjjön össze, mi, magyarok nem maradhatunk alul! Ott kell lennünk Brüsszelben, ha változást akarunk az Európai Unióban!

