Udmurt irodalomról Sepsiszentgyörgyön

Rendhagyó módon, a Székely Nemzeti Múzeum által felkarolt egy hónapos kiállítás során a létrehozók négy különböző kulturális rendezvényt szerveztek, amelyekkel Udmurtföldet, az ott élőket, illetve kultúrájukat próbálták közelebb hozni a sepsiszentgyörgyiekhez. Petrova Anasztázia ugyanis maga is udmurt származású, férjével, Demeter Miklóssal közösen vallják: életfeladatuk az udmurt néphagyomány megélése, élesztgetése, megismertetése.

Az érdeklődő közönség ezúttal az udmurt irodalomból kaphatott ízelítőt, az est vendégeként megismerhették Daria Nyikitina, Budapesten műfordítást tanuló udmurt énekest, dalszerzőt, költőt, akinek a Demeter Miklós által magyarra fordított verseit P. Magyarosi Imola színművész olvasta fel, más udmurt szerzők, illetve Kányádi Sándor műve mellett (Kányádi maga is járt Udmurtföldön és Oki Asalcsi balladája című versében írt róla). A magyar és az udmurt nyelv rokon nyelvek, erre az est folyamán Petrova Anasztázia „élményszerű nyelvészkedéssel” világított rá, ismertetve a magyar és az udmurt nyelv közötti párhuzamokat. A kulturális utazás a népdalok és az udmurt költészet felvillantásával folytatódott – mint elhangzott, sokszor nem is lehet a népdal és az irodalom közötti határvonalat pontosan meghúzni –, a népdalok és megzenésített versek Demeter Miklós gitárkísérete mellett, udmurt nyelven hangzottak el.

Az udmurt irodalom különben nagyon fiatalnak tekinthető, születését 1889-re teszik, a lírához pedig Petrova Anasztázia családja is hozzátette a magáét: nagymamája, édesanyja egyaránt versek szerzője és a húga is író, ő két játékfilm forgatókönyvét is jegyezte. Ismertették Petrova Anasztázia édesanyja, Tatjána Csernova magyar és udmurt nyelvű, Fehér mintás, havas környék című kötetét is, a verseket a kolozsvári Laczkó-Vass Róbert színművész, költő fordította. Daria Nyikitina az udmurt irodalom új nemzedékéhez sorolható, verseiből gitárkíséretével ő maga is előadott néhányat. A bensőséges rendezvény közös énekléssel zárult, a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal udmurt nyelvű változata csendült fel. „Ami történt, számunkra egy ajándék, reméljük, hagytunk egy kicsi nyomot az érdeklődőkben” – összegezett lapunknak Demeter Miklós.