CsemeteÃ¼ltetÅ‘ kalÃ¡kÃ¡t szerveznek ZalÃ¡nban

Származásunk, felmenőink, múltunk ismerete nélkül gyökértelenné válunk, és ez a megállapítás egyéneken kívül a nemzetekre is érvényes. Éppen ezért fontos a közös emlékezet, emlékezés és emlékeztetés. De ilyenkor nem csak a győzelmet, dicső tetteket és nagy megvalósításokat szükséges felidéznünk, hanem a vereségeket, bukásokat és kudarcokat is, mert ezek okainak elemzése tesz bölccsé és megfontolttá. Ugyanakkor megtanít arra: ahhoz, hogy megmaradjunk, tudnunk kell gyászolni is.