Szélsőséges provokátorok Sepsiszentgyörgy főterén - FRISSÍTVE: Leállították a rendezvényt

A tíz résztvevő hazafias román dalokat bőgetett hangszórókból, illetve nemzeti zászlókat lengetve kezükben várták a velük szóba állni kívánó helyieket, akiket arra szerettek volna emlékeztetni, hogy az „egységes, szuverén, független és nemzetállamban élnek, melynek neve Románia”. A hatóságok – csendőrség és a helyi rendőrség – több rendben is felszólították őket, hogy halkabban zenéljenek, de a kérésnek nem tettek eleget. Antal Árpád polgármester jelezte, noha van engedélyük a rendezvényre, a hangerő miatt feljelentést tesznek csendháborításért.

A déli egy óra körül kezdődött akciónak nagy sikere nem volt, s bár volt pár helyi lakos, aki megállt és szóba állt velük, a járókelők nagy része megnézte a csoportot, majd továbbhaladt, olyan is akadt, aki kénytelen volt befogott füllel elhaladni az iszonyúan hangos zene miatt. Provokatív, erőszakos fellépés nem történt. Ottlétünkkor a csendőrség több alkalommal szóba állt Tîrnoveanuval, majd a helyi rendőrség emberei is odamentek arra kérve, hogy halkítsák le a zenét mivel a környéken több hivatal is van, ahol nem tudnak dolgozni, illetve több, szintén közeli tanintézetben oktatás zajlik. A hangzavar miatt nem lehetett hallani Mihai Tîrnoveanu válaszait, csak annyi volt kivehető, hogy a március 15-i ünnepségekre hivatkozott, ahol szerinte lehetett hangosan szónokolni, énekelni. A zene egyébként annyira hangos volt, hogy a dollárpiacnál is tisztán lehetett hallani.

A szervezet és a párt jelenlévő tagjai végig filmezték az akciót, többek között a megállókat, nézelődőket is. A megmozduláshoz képest indokolatlanul sok és erős hangszóróból a szervezet más akcióiról ismert hazafias dalok zajlottak, mások mellett a „Mi románok vagyunk” című, illetve a román himnusz is elhangzott.

Mihai Tîrnoveanu szerdán közzétette a közösségi médiában, hogy mire készülnek. Hosszú, meghívónak is szánt szövege szerint azért jönnek, hogy emlékeztessék a sepsiszentgyörgyieket: az „egységes, szuverén, független és nemzetállamban élnek, melynek neve Románia”. Jó hangulatú rendezvénynek harangozta be az eseményt, amely során az emberek szóba állhatnak velük a román hazafias dalok akkordjai közepette. Hozzátette, ők nem zavarnak el senkit a megmozdulásaikról, nem hívják a csendőrséget, sőt várják a magyarokat is, hogy tudatosítsák bennük: Romániában élnek. Magyarország és az RMDSZ vezetőivel ellentétben ők nem „gyenge virágok” (gyávák), hanem „ezeréves tölgyek”, nem félnek a gyökereik miatt, biztosak önmagukban, és mindenkit az „ágaik alá” fogadnak. Mihai Tîrnoveanu arra is emlékeztetett, hogy korábban már voltak hasonló „emlékeztető” akcióik, majd kitért arra, hogy a jelenlegit azoknak a románoknak ajánlják, akik 1990 márciusában Marosvásárhelyen „megvédték Románia területi egységét” a „magyar irredenta erők” ellen. Zárásként zavaros érvelés mellett kijelentette, hogy a békéért harcolnak, és a maradandó béke (vélhetőleg az etnikumok közöttire gondolt) az által érhető el, ha magyarság vezetői elismerik a trianoni békeszerződést, illetve a román alkotmányt, felhagyva a „szomorú” múlt utáni vágyakozással, hátrahagyva egykor volt birodalmak „hamvait”, és a frusztrációkat, feladva a konfliktusos viszonyulást.

A megmozdulás kapcsán Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere a Facebookon tette közzé a következő bejegyzést: „A március 15-ös kudarcba fulladt provokációjuk után a Calea Neamului szélsőséges szervezet Târnoveanu vezetésével bosszútól és frusztrációtól vezérelve visszatért. A törvények szerint ilyen rendezvények esetében bejelentési kötelességük van, amit ők megtettek. És bár határozottan kértem a csendőrségtől, hogy lépjenek fel ellenük, ezt ma még nem tették meg, ugyanis a hangerő az arányos kell legyen a résztvevők számával, ezen a rendezvényen pedig több a hangfal, mint a résztvevő. Feljelentést fogunk tenni ellenük csendháborításért”.

Lapunknak többen azt jelezték: a közeli hivatalokban, iskolákban, vagy épp a rádióstúdióban az akció miatt nehezen tudták végezni a munkájukat. A szervezetek 17 óráig kértek engedélyt az akcióra, fél négy körül azonban a zenét lekapcsolták, összecsomagoltak, s némi zászlólengetés után elhagyták a főteret.

FRISSÍTÉS:

Mint Antal Árpád polgármester tájékoztatásából kiderült: nem önszántukból. Mivel a városvezető úgy ítélte meg, hogy az akció engedélyezésekor feltételül szabott civilizált keretet a megmozdulás túllépte, megzavarta a köznyugalmat, akadályozta a közintézmények, az oktatási-, kulturális és gazdasági létesítmények működését, összehívta a köztéri megmozdulások engedélyezésével foglalkozó bizottságot, és kérte ennek leállítását, amely rövidesen meg is történt.