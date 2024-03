Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ kistermében Kelemen Hunor szövetségi elnök és Tamás Sándor megyei RMDSZ-elnök jelenlétében jelentették be nemrég indulási szándékukat a háromszéki városi polgármesterjelöltek, köztük Benedek-Huszár János. A szövetség baróti tagjai közül ennek nem feltétlenül örvendett mindenki. A tisztségben levő polgármester három éve az RMDSZ-es jelölttel szemben nyert, a helyi szervezetbe alig egy éve lépett be – a megyei tanács kihelyezett ülésen azt tényként közölték –, most pedig a választmány megkérdezése nélkül jelentette be szándékát.

Benedek-Huszár János az RMDSZ megyei és országos vezetése jelenlétében jelentette be indulási szándékát. Fotó: Bartos Lóránt

A helyzetet bonyolítja, hogy Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Középiskola igazgatója már két éve bejelentette indulási szándékát, s ez idő alatt aktív online kampányt folytatott, amivel ellensúlyozni tudta az akkor még független városvezető hasonlóan jó kommunikációját. Miért jelentették be Kézdivásárhelyen már most, hogy Benedek-Huszár János lesz a baróti polgármesterjelölt? A választmánynak ebben semmi szerepe? Ha már két jó jelölt is lenne, miért nem nyílt előválasztással döntik el, ki induljon a szövetség színeiben a helyhatósági választásokon? – vetődnek fel a kérdések.

Április 10-én lesz a rangsoroló gyűlés

Gál Károly parlamenti képviselő, a baróti szervezet elnöke szerint a közvélemény félreérti: Kézdivásárhelyen ugyanis nem az történt, hogy bejelentették, Benedek-Huszár János az RMDSZ baróti polgármesterjelöltje, hanem mindössze az, hogy mint tisztségben levő városvezető bejelentette: továbbra is vállalná a feladatot. Mindegy, milyen körülmények között került arra sor – a megyei és országos elnök jelenlétében –, mindez a helyi szervezet választmányát semmire sem kötelezi, dönthetnek másképp.

„Az RMDSZ baróti szervezetének rangsoroló gyűlése április 10-én lesz, jelentkezési iratcsomóját – polgármesteri és tanácstagi tisztségre is – bármelyik tagunk leadhatja, majd a választmány titkos szavazáson dönti el, ki lesz az egyetlen polgármesterjelölt, és mi lesz a tanácstagok rangsora. A rangsorolás a helyi alapszabályzat értelmében fog megtörténni, az abban foglaltakat mindenki be fogja tartani” – mondotta Gál Károly.

Arra a kérdésünkre, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel nem lenne-e érdemesebb állóurnás előválasztást tartani, a képviselő azt válaszolta: ennek esélyét kizárja, hiszen az, hogy miképpen végzik a jelöltek rangsorolását, már rég eldőlt.

Nem jó irányba mennek a dolgok

Derzsi-Ráduly Kázmér kérdésünkre válaszolva azt felelte, ő már rég bejelentette, indulni kíván a választásokon. Azért döntött így, mert a jelenlegi polgármester tevékenységével elégedetlen. Amennyiben az elmúlt évben történt volna bármi, ami azt mutatja, jó irányba mozdultak el a dolgok, konkrét megvalósítások történnek, a közpénzt felelősen kezelik, s „nem olcsó trükkökkel” próbálnák a város polgárait elkápráztatni, valószínűleg elgondolkodna a visszalépésen. Számára nem a tisztség a fontos, hanem az, hogy szülővárosa és a hozzá tartozó települések fejlődjenek. Éppen ezért szeretne az RMDSZ színeiben indulni: hiszi, hogy közösen, összefogva jobban és eredményesebben lehet dolgozni – mondotta.

Mindezek ellenére mégis megtörténhet, hogy függetlenként kell megméretkeznie. „Az RMDSZ-jelölt­állításról csak annyit tudok, ami az elmúlt napokban a sajtóban megjelent. Mivel mindenképp tenni szeretnék az élhetőbb Barót érdekében, igen, indulni fogok a helyhatósági választáson, és a választók június 9-én eldöntik, megbíznak-e ezzel a megtisztelő feladattal, vagy továbbra is beérik az ünnepeken és rendezvényeken elmondott szép szavalatokkal. Én továbbra is bízom az emberek józanságában és a valódi összefogásban. A méréseink szerint a biztos szavazók hetven százaléka jelenleg a változás mellett döntene, ha most lennének a választások” – nyilatkozta Derzsi-Ráduly Kázmér.



Folytatná a munkát

Benedek-Huszár János csak szűkszavúan válaszolta meg kérdéseinket, reagált felvetéseinkre. Mint mondotta: az RMDSZ jelöltjeként kíván indulni a választásokon, a szövetség által kért iratcsomóját határidőig be fogja nyújtani. Azért szeretne újabb mandátumot, mert az elkezdett munkát folytatná: több pályázatból és egyéb forrásból elkezdett beruházás van, amely fejlődést hoz a város számára, melléjük pedig újabbakat indítana.

Azt, hogy ki lesz az RMDSZ jelöltje, a helyi választmány fogja eldönteni, vagy szükség esetén a Háromszéki Állandó Tanács. Ezen testületek határozatát el fogja fogadni, bármilyen eredmény is szülessen – szögezte le. Igaz, hogy a baróti RMDSZ-nek alig egy éve a tagja, de az együttműködése annak tisztségviselőivel jó, „a következő négy évben pedig még jobb lesz” – mondotta.



Állóurnás előválasztás nem lesz

Tamás Sándor, az RMDSZ megyei elnöke érdeklődésünkre elmondta: Kézdivásárhelyen a tisztségben levő polgármesterek azt jelentették be, hogy új mandátumot vállalnának. Természetesen nekik is jelentkezniük kell a helyi szervezetnél, hogy ismét megméretkeznének a helyhatósági választásokon. Attól függetlenül, hogy hányan jelentkeznek a tisztségviselésre, a helyi választmány dönt a kérdésben. Ha akad olyan, aki az eredménnyel elégedetlen – akárcsak a polgári életben –, fellebbezhet, azaz a Megyei Állandó Tanácshoz vagy akár az Országos Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz is fordulhat, majd azt követően válik minden hivatalossá.

Tamás Sándor kizárja annak lehetőségét, hogy állóurnás előválasztás legyen. Sepsiszentgyörgyön 2008-ban tartottak olyant, és nagyon rossz tapasztalatot gyűjtöttek általa, még régebben Kézdivásárhelyen szervezték meg – aztán soha többször –, Kovásznán és Baróton pedig soha nem éltek a jelölt ily módon történő kiválasztásának lehetőségével. „Nem kell Csíkszeredáig elmenni, hogy példát tudjunk hozni állóurnás előválasztásról. Háromszéken legutóbb 2020-ban három helyen tartottunk állóurnás előválasztást, és nekünk nagyon rossz a tapasztalatunk. Felbolygatta a községet Gidófalván és Szentkatolnán, és felemás a tapasztalatunk Lemhény­ben is, ezért elvi szinten nem támogatjuk” – nyilatkozta az RMDSZ megyei elnöke.