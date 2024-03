A SuperLiga 30. fordulójában az FC Petrolul Ploiești otthonában lépett pályára a sepsiszentgyörgyi csapat, amely a hosszabbításban szerzett góllal 2–1 arányban diadalmaskodott, így a hatodik helyen zárta az alapszakaszt, és felsőházi rájátszásba jutott. Andrei Chivulete játékvezető az első félidőben félbeszakította a találkozót, ugyanis a hazai ultrák idegengyűlölő skandálásba kezdtek, illetve tárgyakat dobáltak a pályára, egy öngyújtóval Darius Oroian fejét is eltalálták, akit emiatt ápolni kellett.

A mérkőzés hajrájában Marius Ştefănescu sárga lapot kapott, emiatt pedig kihagyni kényszerült az FCSB elleni találkozót, ezért az FC Rapid egyik részvényese, Victor Angelescu azzal vádolta a játékost, hogy szándékosan eltiltatta magát. „Sokan azt állítják, hogy a cselekedetem szándékos volt, viszont ennek semmi igazságalapja nincs, ugyanis nem tudhattam, ki ellen kezdjük a rájátszást” – mondta a 25 éves labdarúgó, akit rosszul érint, hogy beszennyezik a hírnevét.

„Az egyenlítés után a Petrolul játékosai és a szurkolói provokáltak bennünket, utóbbiak intették is nekünk, hogy hallgassunk. Nem akartam ezekre válaszolni, ugyanis tudtam, hogy képesek vagyunk a hajrában ismét vezetést szerezni, ami a legjobb reakció. Ez sikerült is, a gólörömnél pedig csendre intettem őket, ezt meglátta a játékvezető és sárgát adott” – fogalmazott Ștefănescu, aki azt is tisztázta, hogy érvényes szerződése van a háromszéki együttessel, minden mérkőzésen játszani akar és a legjobb formáját nyújtani.

Még egy hétig szünetel az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, ezt követően a sepsiszentgyörgyi csapat két hazai mérkőzést játszik: március 29-én 20.30-tól a Kolozsvári CFR, majd április 5-én 20.30-tól a címvédő FC Farul Constanța látogat a Sepsi OSK Arénába. (miska)