„Nagy öröm, hogy kezdetek óta még mindig ilyen népszerűségnek örvend a gyermekszínjátszó találkozó” – vallotta be lapunknak két előadás közti szünetben a rendezvényt szervező Péter Kinga, a házigazda intézmény tanítónője. Tegnap immár 17. alkalommal telt meg élettel az iskola játéktere, a nézőtéren is egymást váltották az érdeklődő osztályok, kíváncsi szülők, rokonok, pedagógusok. Péter Kinga úgy véli, a játék öröme az, ami évről évre visszahozza a felkészítőket, játékmestereket és diákjaikat az eseményre, és jólesően tapasztalják, hogy még mindig jönnek új csapatok, ugyanakkor sok a visszajáró is, köztük olyanok, amelyek pedagógusai a kezdetektől jelen vannak a találkozón.

„Nagy kihívás, főleg a megyéből érkező gyermekek számára, mert a színpad számukra új – nem ismerik a játékteret, ennek ellenére mégis eljönnek, bemutatják darabjaikat, korosztálytól függetlenül mindenki próbálgatja magát. Van, aki játékkal, mások mesejátékkal készülnek, de most már korszerű, iskolai jelenetekkel, történetekkel is próbálkoznak, különösképpen a nagyobb diákok. Gyakran találkozunk hasonló témájú előadásokkal is, most azonban nagyon sokszínű a paletta” – összegzett érdeklődésünkre a tanítónő.

A szakmai zsűri értékelése nyomán a legügyesebb csapatok részt vehetnek a verseny országos szakaszán, melyet hagyományosan az árpilisi városünnep kulturális hetén rendeznek meg. A tegnapi, megyei szintű találkozón sepsiszentgyörgyi, csernátoni, rétyi, kézdivásárhelyi, árkosi, baróti, berecki és gelencei tanulók vettek részt, az országos szakaszon várhatóan Hargita, Maros és Brassó megye is képviselteti magát a háromszéki diákok mellett.