Dénes Katinka házigazda református lelkipásztor Sofoniás próféta könyvéből vett gondolatokkal köszöntötte az egybegyűlteket: „Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. (…) Újonnan örvend neked.” Minél jobban tudunk a különbözőségben együtt lenni, énekelni, táncolni, annál jobban érezzük, hogy velünk van a jó Isten – mondotta.

A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány által működtetett, fogyatékkal élő fiatalokat foglalkoztató Írisz Ház részéről a negyvenkilenc éves, Down-szindrómás Jakab Ernő azt mondta: „Lehet, hogy más vagyok, de nem kevesebb, az biztos.” Arra kérte a jó Istent, legyen a társadalom részéről több megértés a másság irányában, mert ők is aktív tagjai a társadalomnak.

Ma már elképzelhetetlen lenne a Down-szindrómás világnap a helyi Philadelphia Egyesület nélkül, hisz a downos gyermekekkel való törődés Háromszéken az ő nevükhöz kötődik 2007 óta. A Lázár Klaudia, Down-kóros kislány édesanyja kezdeményezésére megszületett civil szervezet a Manócska csoporttal együtt a kiskorúaknak kínál fejlesztési programokat, a színes kotta alapján tanított hangszeres zenélés is nekik köszönhető ebben a közösségben. Emellett az egyesület arra is gondot fordít, hogy a társadalmat érzékenyítse a másság iránt, így az általuk indított Fogadd el, fogadj el! programban részt vevők közül is többen eljöttek. A Váradi József Általános Iskola egyik harmadik osztálya idén fejezi be az egyéves futamidejű pályázatba foglalt tevékenységeket, másik három osztály tegnaptól csatlakozott a programhoz, de a helyi Speciális Iskola két csoportja is aktívan rész vett a tegnapi eseményen.

Ma az osztály minden diákja fele­más zokniban jött, ők már tudják, mit jelent a fogyaték úgy általában és sajátosságában, mert találkoztak szellemi fogyatékosokkal és fizikailag korlátozottakkal is – mondta lapunk érdeklődésére Szabó Ágnes, a Váradi József Általános Iskola református tagozata harmadik osztályának tanítója. A Philadelphia Egyesület Fogadd el, fogadj el! programjába tavaly márciusban kapcsolódtak be, azóta elméleti órákon is beszélgettek a fogyatékosságról, ellátogattak a kilyéni Székely-Pótsa Rehabilitációs Központba, az Írisz Házba és a jelenlegi részvételükkel is azt kívánják megerősíteni a gyermekekben: aki más, az lehet éppen olyan értékes, mint a teljesen egészséges ember.