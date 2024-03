Szombaton a háromszéki csapat a 3. percben előnybe került, majd nem sokkal később kiszakadt a gólzsák. Görbea Tivadar szerzett vezetést, a folytatásban Ilyés Tamás továbbította a korongot a ketrecbe, utána Márton Koppány következett, 16 másodperccel később pedig Antal László emelt a felső sarokba. Szünet előtt Molnár Zsombor talált a kapuba, illetve 30 másodperc elteltével Gecse Olivér is beköszönt (6–0). A bukaresti együttes a második játékrészben többnyire a védekezéssel volt elfoglalva, így a narancs-kék mezesek a 27. percig nem ünnepelhettek újabb találatot, ekkor Márton Koppány bombázott a hálóba. A házigazdák a 33. percben létszámfölényben is eredményesek voltak, Ilyés Tamás szépségdíjas gólt lőtt a rövid felsőbe, aztán az újabb szünet után Molnár Zsombor zörgette meg a hálót. A tizedik találatot Horváth Pál szerezte, a folytatásban Biró Ottó is feliratkozott a gólszerzők közé, ezt követően rövid idő alatt mindketten dupláztak, majd az 59. percben Görbea Tivadar beállította a végeredményt (14–0).

Vasárnap más felfogásban lépett pályára a fővárosi gárda, emiatt az első harmad szorosabban alakult. A vendégek előnybe kerültek, a 7. percben Andrei Ștefan létszámfölényben volt eredményes, majd az Ágyúsok 38 másodperccel később Görbea Tivadar góljával egyenlítettek. A második játékrészt is a fővárosi alakulat kezdte jobban, a 23. percben Robert Bică betalált, aztán a folytatásban a hazai csapat bedarálta riválisát. Emberhátrányban Gecse Olivér besodorta a korongot az üres kapuba, a 26. percben pedig Ilyés Tamás is feliratkozott a gólszerzők közé (3–2). Nem sokkal később a Sportul Studențesc ismét beköszönt, ezúttal Cezar Șendrea csúsztatott a ketrecbe. A narancs-kék mezesek 37 másodperccel később ismét átvették a vezetést, Antal László zörgette meg a hálót, aki a 34. percben duplázott, miután a rövid felsőbe továbbított. A szünethez közeledve Róth Zoltán a felső sarokba bombázott, így háromra növelte a különbséget (6–3), amely a záró felvonásban sem változott, így a háromszéki együttes három ponttal zárta az idényt.

Eredmények, román bajnokság: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 14–0 (gólszerzők: Görbea Tivadar 3., 59., Ilyés Tamás 7., 33., Márton Koppány 8., 27., Antal László 8., Molnár Zsombor 18., 41., Gecse Olivér 18., Horváth Pál 44., 53., Biró Ottó 45., 54.), Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 6–3 (gólszerzők: Görbea Tivadar 8., Gecse Olivér 25., Ilyés Tamás 26., Antal László 28., 34., Róth Zoltán 37., illetve Andrei Ștefan 7., Robert Bică 23., Cezar Șendrea 28.).