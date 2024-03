Nagyon sokan adományoztak

Az esemény megnyitóján a jelenleg huszonkilenc tagú sepsiszentgyörgyi Rotary Klub elnöke hangsúlyozta: az idei bálon meghirdetett két program célkitűzéseivel egyetértenek, támogatják azokat. Benkő László elmondta, katalizátorként kívánnak részt venni a jótékonysági tevékenységek megvalósításában, a Rotary-bál alkalmas erre, de szórakozásra is lehetőséget nyújt. Ez alkalommal is így volt: zenélt a Back In Time együttes, fellépett Kakasi Zsoltnak, a Plugor Sándor Művészeti Líceum zenetanárának két, több versenyen is díjazott gitár szakos diákja, Kincses András és Millye Bence, valamint a Tanulók Háza és a Love To Dance Egyesület sporttánccsapata, amely tavaly ősszel elnyerte az idén júliusban Los Angelesben rendezett világbajnokságon való részvétel jogát. Nagy-Molnár Enikő tanítványai háromperces fergeteges bemutatóval lepték meg a jelenlévőket.

A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány gyermek- és családsegítő ágazata délutáni oktatás és ingyenebéd rászoruló gyermekeknek programja (KinderEd) javára összegyűlt 155 000 lej biztosítja, hogy a tizenöt háromszéki településen érintett több mint ötszáz gyermek továbbra is részesüljön ebben a támogatásban, esélyt kapjon a normális élethez, fejlődéshez. A Kovászna Megyei Vöröskeresztnek a kábítószer-használat káros hatásai, a drogok sokfélesége, a gyermekek, fiatalok körében mind inkább elterjedő, tabuként kezelt probléma veszélyei témában kezdeményezett, két síkon szervezett programja – szakemberek vezetésével irányított tematikus, állandó tárlatlátogatás és iskolákban, szülői közösségekben tartott felvilágosító tevékenység – szintén igen jelentős támogatásban részesült a Rotary-bál adományozói részéről. A közel 83 ezer lej kis pótlással elegendő ezerötszáz gyermek bevonására a programba.

A felajánlások egy része vállalkozásoktól érkezett, de magánszemélyek is sokan adományoztak. A közadakozást irányító Grubisics Levente úgy fogalmazott: ez az összefogás hasonló ahhoz, amikor gróf Mikó Imre megtette az ajánlását a Székely Mikó Kollégium felépítéséhez és a lakosság (szimbolikusan) kőről kőre hordta össze a többit.