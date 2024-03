A megállapodást Fodor Imre, a község polgármestere és Halmágyi Tamás, a kivitelező vállalat képviselője írta alá, az eseményen jelen volt Kozsokár Attila, a hálózat majdani működtetését biztosító regionális szolgáltató, a Közüzemek Rt. vezérigazgatója is. Fodor Imre az aláírást megelőző tájékoztatón felidézte, hogy Illyefalva korábban kihasználta a különböző kormányprogramok (mások mellett a PNDL) adta lehetőséget az ivóvízhálózat kiépítésére a községközpont és Aldoboly esetében, ám európai uniós forrásokra nem tudtak pályázni. Utóbbinak az oka, hogy a kétezer lakosnál alacsonyabb népességű közigazgatási egységek nem pályázhattak az infrastruktúra-fejlesztéseket támogató Regionális Operatív Programban. Maradtak a kormányprogramok, ahol egy ideig azért nem kísérte próbálkozásaikat siker, mert a szennyvízkezelő hálózat kiépítésének költségei túl magasak voltak. A polgármester szerint végül nagy segítségükre volt, hogy Háromszéken létezik egy mesterterv a közművesítésre, amely alapján észszerűen és hatékonyan lehetett megtervezni a hálózatokat.

Az áttörést a szennyvízhálózat kiépítésénél a Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter hivatali ideje alatt kidolgozott Anghel Saligny kormányprogram hozta, amely immár kétezer lakos alatti községek számára is lehetővé tette a pályázást – részletezte Fodor Imre. Ugyanő elmondta: Cseke Attila érdeme az is, hogy noha önkormányzatonként 4 millió lejt lehetett pályázni, és az általuk elkészített megvalósíthatósági tanulmány ennek nyolcszorosát adta, végül mégis sikerült a teljes összegre támogatást kapniuk. A kormányhatározatba a teljes 39 millió lej belekerült, majd tavaly a szaktárcával a finanszírozási szerződést is aláírták. Ezt követte a közbeszerzési eljárás, amelyre három vállalkozás jelentkezett, ezek közt a legelőnyösebb ajánlatot a Valdek Kft. nyújtotta be. Újságírói felvetésre Fodor Imre elmondta, a községben ez lesz a legnagyobb értékű beruházás, ilyesmire legtöbb kétmillió eurót költhetett az önkormányzat, de voltak még 800 ezer és egymillió euró közötti pályázatok (Olt-híd, erdei utak, vízhálózat), nyolcmillió euró körüli összeggel a jelenlegi minden eddigit messze meghalad.

Fodor Imre és Halmágyi Tamás aláírják a közel 30 millió lej összértékű szerződést

A munkálatokat ismertetve az elöljáró elmondta: három év alatt mintegy 44 kilométernyi vezetéket fektetnek majd le, ezek közt a szabadesésű és nyomóvezetékek mellett a rácsatlakozás vezetékei is szerepelnek, azaz a portákig viszik a hálózatot, a fogyasztóknak csak rá kell csatlakozniuk. Ha elkészül, a község szennyvízhálózata összesen 1135 háztartást szolgál ki Illyefalva, Aldoboly és Szentkirály településeken, illetve a Szentkirály és Sepsiszentgyörgy között a közelmúltban kiépült lakóövezetekben is. Fodor Imre arra is kitért, hogy a kivitelezési szerződés értéke mintegy 10 millió lejjel kisebb, mint az elnyert támogatás, s azt remélik, hogy ebből a tartalékból fedezni tudják majd az esetleges költségnövekedéseket. Újságírói kérdésre rámutatott: tulajdonképpeni önrész nincs, de a tanulmányokat, terveket, más járulékos költségeket nekik kellett állniuk, ez eddig mintegy 100 ezer lejébe került a község önkormányzatának.

Kozsokár Attila elmondta, a szolgáltató részéről tanácsokkal segítették a községet, és számukra is jól jött, hogy a tervekbe a nyomóvezetékek és a rácsatlakozások is belekerültek, így egy olyan rendszert vesznek majd át, amelynek működtetéséhez már nem kell további beruházásokat végezni, s nem jár újabb időveszteséggel a hálózat üzembe helyezése. Ha elkészül, a fogyasztóknak csak rá kell csatlakozniuk – fogalmazott, hozzátéve, hogy e program nélkül egyhamar nem lehetett volna ekkora beruházást elvégezni. Újságírói kérdésre válaszolva az igazgató ismertette, hogy a megye településeinek 40 százaléka nem rendelkezik szennyvízhálózattal.

A Közüzemek jelenleg 13 községben biztosítja a szolgáltatást, a közeljövőben újabb hálózatokat vesznek át. A helyzetet bonyolítja, hogy községenként eltér a helyzet, van, ahol sem víz-, sem szennyvízhálózat nincs kiépítve, máshol csak az egyik létezik. Illyefalva esetében Sepsiszentkirályban nincs kiépítve az ivóvízhálózat, Kozsokár Attila szerint tervezési szakaszban van ez a beruházás, remélik, hamarosan nekiláthatnak, a Közüzemek ezt saját hatáskörben oldja meg.