A honatya szerint a korábbi években már hozzászokott, hogy adott fellépései, kezdeményezései miatt támadásoknak van kitéve. Szőcs Zoltán és Beke István ügyének felkarolása után napokon keresztül megfigyelték, amint akkor is, amikor azt nyilatkozta, hogy december 1-je gyásznap az erdélyi magyarság számára. Emellett feltörték az elektronikus postaládáját, a lakásába is betörtek, fenyegetéseket kapott minden alkalommal, amikor a Székelyföld autonómiastatútumát benyújtotta a parlamentben. A mostani feljelentés is, melyről az ANI értesítette levélben, szerinte ezen támadások közé illeszkedik, a panaszos azt kérte az ügynökségtől, hogy vizsgálják meg az ő és családja vagyonosodását a jövedelmeik tükrében. Kulcsár-Terza József úgy véli, a feljelentés célja megakadályozni őt abban, hogy újabb mandátumért induljon. Amint a korábbi alkalmakkor, most sem ijed meg, nem lép vissza, kiáll az igazságért – fogalmazott. A honatya hozzátette: nem őt – aki sem a jövedelme, sem a vagyona tekintetében nem titkolt el semmit – kellene vizsgálni, hanem azokat a politikusokat, akik az ő és családja bevételeihez képest hatalmas vagyont halmoztak fel, több vállalat részvényesei vagy tulajdonosai.

Kulcsár-Terza József továbbá beszámolt arról a levélről, melyet 41 ország nagykövetségének juttatott el, és amelyben a magyarellenes megnyilvánulásokról tájékoztatja a diplomáciai képviseleteket, illetve a székely autonómiaigények jogosságáról, európai példákkal támasztva alá, hogy a romániai magyar/székely kisebbség az önrendelkezéssel nem kér többet, mint ami a kontinens más országaiban már hosszú ideje jól működik.