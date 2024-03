Szerdától szombatig francia filmhét zajlik a sepsiszentgyörgyi Művész moziban, mely során négy filmet tűznek műsorra. Bemutatjuk továbbá a Netflix egyik új sorozatát, amelynek magyar vonatkozása is van.

Chien de la casse

Dráma, rendezte: Jean-Baptiste Durand. Dog és Mirales gyerekkori barátok. Egy dél-franciaországi kis faluban élnek, és napjaik nagy részét utcai csavargással töltik. Barátságuk veszélybe kerül, amikor a faluba érkezik egy fiatal lány, Elsa, akivel Dognak szerelmi viszonya lesz. A féltékenységtől gyötört Mirales-nek meg kell szabadulnia a múltjától, hogy felnőjön és megtalálja a helyét.



Egy röpke románc naplója

Romantikus film, rendezte: Emmanuel Mouret. Amikor az egyedülálló anya, Charlotte találkozik a házas Simonnal, szinte azonnal szerelembe esnek, rövidesen pedig mindkettőjük számára egy új élet veszi kezdetét. Persze eredetileg úgy tervezték, hogy csak a szórakozás kedvéért találkoznak, az a felismerés azonban, hogy a szerelem és a szenvedély csak nagy nehézségek árán választható szét, nem várat magára sokáig.



Ennél csak jobb jöhet

Vígjáték, rendezte: Olivier Nakache, Éric Toledano. Albert igazi kisstílű semmirekellő, aki felnőtt fejjel sem jut előbbre az életben. A sors összehozza a kényszeresen vásárló Brunóval, akivel – nyilván: az ingyen sör reményében – elmegy egy klímaaktivista gyűlésre. A két férfi egy vonzó tüntetőnek köszönhetően az ökoharcosok között marad, annak ellenére, hogy igazából egyáltalán nem érdekli őket a Föld megmentése. A társaság tagjai egyre jobban befogadják őket, nem tudván, hogy Bruno és Albert csak a saját hasznát lesi az akciókban. Eközben a két barát között egyre nő a feszültség a lányért való versengésben.



20 nap Mariupolban

Háborús dokumentumfilm. Rendezte: Msztyiszlav Csernov. A film azt a húsz napot veszi számba, amit Msztyiszlav Csernov, az AP hírügynökség haditudósítója töltött el kollégáival együtt az orosz hadsereg ostromolta Mariupolban 2022 tavaszán. Az orosz invázió kezdetekor az újságírócsapat az ostromlott város csapdájában ragad, ahol hamarosan a háború megrázó képeivel találkoznak: bombázás, haldoklók, tömegsírok. Felvételeik egy részét – ameddig volt internetes kapcsolat – sikerült a helyszínről kijuttatniuk, a képsorok már akkor bejárták a világsajtót. A film ezekből a napi tudósításokból és Csernov személyes felvételeiből merít és nyújt megrázó képes beszámolót a háború kegyetlen valóságáról: az ostromlott város mindennapjairól és az ott túlélni próbáló civilekről.



Szeplőtlen

Horrorfilm. Rendezte: Michael Mohan. Cecilia, a jámbor hitű, mélyen hívő amerikai apáca egy eldugott zárdába érkezik. Szívélyesen fogadják a festői szépségű olasz vidéken, ahol egy illusztris kolostorban kap új feladatot. Számára azonban egyre világosabbá válik, hogy új otthona sötét és borzalmas titkokat rejt. A zárdában teherbe esik – csakhogy férfival soha nem volt. A Szeplőtlenről nem lehet azt mondani, hogy szeplőtlenül bánna a horror műfajával. Igaz, hogy a filmbéli ijesztgetések gyakran tűnnek sablonosnak, ám rutinszerűségük ellenére is hatásosak, szóval bátran lehet pattogni a moziszéken. A paráztatás viszont idővel valami sokkal elemibbnek adja át a helyét. És az események közben nem is nagyon hagynak időt a fellélegzésre, a dolgok ugyanis köntörfalazás nélkül fordulnak először rosszba, aztán egyenesen katasztrofálisba hősnőnk számára, akinek bőrében Sydney Sweeney játszik jelenetről jelenetre egyre nyersebben.



Párizsi alvilág

Sorozat (Netflix). Rendező: Cedric Nicolas-Troyan. A krimielemekkel felturbózott thrillerben a francia főváros bűnözőinek világába nyerhetünk betekintést. A történet szerint Lyna édesapját meggyilkolják, ez pedig rendesen felkavarja az alvilág állóvizét. Lyna (Lina el Arabi) egyszerű párizsi lány lenne, ha az apja nem épp egy titkos bűnözői szervezet könyvelője lenne. Aztán, miután apu fejét a lánya születésnapi tortájának elfújása közben szétlövik, kiderül, hogy Lyna sem olyan, mint egy átlagos párizsi lány. A lány találkozik a rejtélyes és brutális Furie-val, aki sok mindenre megtanítja őt, többek között arra, hogyan vegye kezébe a gengszterek feletti irányítást, és a legfontosabb: azt, hogy miként bosszulhatja meg édesapját. Van a sorozatnak magyar vonatkozása is: az egyik főszereplő Funtek Sándor, akinek édesapja Funtek Frigyes, a budapesti Nemzeti Színház egykori kiváló színésze (emlékezetes volt alakítása az Advent a Hargitán férfi főszerepében). Miután elhagyta Magyarországot, Franciaországban rendező színész, producer lett, fia pedig – és ezt alakítása is igazolja – a francia film egyik legnagyobb reménysége, aki keménysége ellenére is belopja magát a néző szívébe.

Dancs Árpád