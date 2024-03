Kiállítás SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a kassai Thália Színházzal és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal együttműködésben a színház világnapja alkalmából a magyar színjátszás hőskorát megidéző kiállítást mutat be. A Kelemen László és kora című színháztörténeti kiállítás megnyitójára ma 18 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában kerül sor. Kurátor: Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, intézetvezető. Házigazda: Bocsárdi László, a Tamási Áron Színház művészeti igazgatója.

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Március 28-án, csütörtökön 18 órától Balázs István Éghez szóló szavak című képzőművészeti kiállításának megnyitójára kerül sor a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. A tárlatot megnyitja: Sántha Imre Géza művészettörténész. A kiállítás május 17-ig látogatható. Bővebben a művészről és a tárlatról a www.sznm.ro oldalon olvashatnak.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében (Gólya utca 14. szám) ma 18 órától a Mathias Corvinus Collegium (MCC) könyvbemutatót és beszélgetést rendez, ahol az Egy jobb világért – 110 éves a magyar cserkészet című kötetről és a cserkészettel kapcsolatos hagyományokról, kérdésekről beszélgetnek a meghívottak.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma, a színházi világnapon 19 órától a nagyteremben Ivan Viripajev: Iráni konferencia című darabját játssza, rendező: Bocsárdi László, korhatár: 16+.

SZÍNHÁZI MARATON. A Sepsi Theatre ShowCase keretében az Andrei Mureşanu Színházban ma 19 órától az Anatomia unei sinucideri (Egy öngyilkosság anatómiája) című előadás látható (rendező: Diana Mititelu).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapokon kaphatók.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata vendégszerepel Kézdivásárhelyen. Vajda Katalin: Anconai szerelmesek című zenés komédiáját az Udvartér Színház idei bérletrendszerének részeként ma 19 órától a Kosztándi Jenő-, 28-án, csütörtökön 19 órától a Boér Géza-bérleteseknek játsszák. Az előadásokra szabadjegyek is kaphatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábstúdióban ma, a színházi világnap alkalmából 11 és 18 órától, valamint 28-án, csütörtökön 11 órától A kis herceg című előadást játsszák (rendező: Fodor Orsolya). Ez alkalommal jegyvásárlási kedvezmények is vannak: két nyugdíjasjegy vásárlása esetén a harmadik személy (nyugdíjas vagy gyermek) belépése ingyenes. D Nagycsaládos kedvezmény: 4 fős család esetében, a legkisebb családtag ingyenes belépőben részesül, 5 fős család esetén, a két legkisebb családtag belépése díjmentes. Érdeklődni, foglalni a 0752 540 593-as telefonszámon Golicza Bernadettnél. Jegyár: 10 lej/fő.

Tánc

ELMARADNAK A VENDÉGELŐ­ADÁSOK. Objektív okok miatt elmaradnak a Nagyvárad Táncegyüttes március 28-ra, illetve március 29-re Sepsiszentgyörgyre meghirdetett A Schmürz és Istenes című vendégelőadásai. A megvásárolt jegyek visszaválthatóak csütörtökön 17 óráig.

ÖRÖMTÁNC IDŐSEKNEK. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében ma 14 órától a Wegener Pro Sanitate Alapítvány szervezésében szeniorörömtáncfoglalkozást tartanak. A belépés díjtalan.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja ma: 16.30-tól Kung Fu Panda 4 magyarul beszélő és 16.45-től románul beszélő, 18.15-től Most vagy soha! (magyar történelmi akciókalandfilm), 18.30-tól Egy röpke románc naplója (román feliratos, a Francia Filmfesztivál része), 20.30-tól Szegény párák (magyar feliratos), 20.45-től Bob Marley: One love (román feliratos).

Gombaismereti kiselőadások

A sorozatban ma 18.30-tól Május gombái Sepsiszentgyörgy vidékén címmel Farkas János és Zsigmond Győző tart vetített képes előadást Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Az előadások után néhány kisfilmet mutatnak be a 25 éves László Kálmán Gombászegyesület gombásztáborairól.

Húsvéti készülődés

SEPSISZENTGYÖRGY. A Míves Házban a Guzsalyas Alapítvány székhelyén nagyheti tojásírás zajlik naponta a következő program szerint: ma és csütörtökön 16–20 óráig, pénteken 10–03 óráig. Pénteken, a tojásírás éjszakáján zenél a Folker Együttes. Alsó korhatár: 7 év. Kérik a résztvevőket, vigyenek főtt vagy kifújt tojást. Érdeklődni a 0745 039 168-as és a 0743 708 235-ös telefonon. _ A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, a Civilis Egyesület, a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, valamint a Hagyományok Háza Alapítvány 28-án, nagycsütörtökön 18 órától húsvétra hangoló eseményt szervez a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban. Zelenák József esperes bevezető imádsága után a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó Keresztet vetek a fődgyire! című fotókiállítást Szebeni Zsuzsanna intézetvezető nyitja meg. A bemutatott fényképek hivatásos magyarországi fotósok alkotásai. Ezt követően az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezésében az Ég és Föld című ünnepi koncertsorozat részeként fellépnek: István Ildikó, a Művészeti Népiskola zenetanárai és a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével. _ Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete és a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Kara tojásíró ünnepi kalákát tart a Sapientia sepsiszentgyörgyi oktatási helyszínén. Idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete, a könyv pedig, amely a kaláka során használt mintakincset tartalmazza (Antalné Tankó Mária Gyimesi írott tojások című munkája), 25 éve jelent meg az EME Kiadónál. Az összesen 216 írott-tojásminta mindenike elkészül egy példányban. A kaláka befejező napja zajlik ma a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán. Nagycsütörtökön a közönség számára is megtekinthető a tojáskiállítás a Csíki utca 50. szám alatti székhelyen, nagypéntektől keddig pedig a sepsiszentgyörgyi Vártemplom új imatermében láthatóak a kalákán készült tojások.

KOVÁSZNA. A Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termének előterében ma 18 órától a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében húsvéti kézműves-foglalkozást tartanak. A résztvevők vigyenek otthonról főtt vagy kifújt tojást.

BARÓT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében március 28-án, csütörtökön 17 órától a húsvéti ünnepkörről, népszokásokról Lakatos Csilla muzeológus, a tojásírás fortélyairól Hegyi Mária (Barót) tart előadást, Józsa József (Bodos) a tojáspatkolást mutatja be. Az előadásokat követően kézműves-tevékenység is lesz, origaminyuszit és tojástartót készítenek.

Röviden

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–18 óráig a következő utcákban és helységekben szünetel az ivóvízellátás: Sepsiszentgyörgyön a Jókai Mór, Budai József, Farm utcában, Sepsiszentkirályban (a Szalomérban is), Aldobolyban és Illyefalván.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 8–16 óráig a Bem József utcában, valamint Kézdioroszfaluban és Sárfalván szünetel az áramszolgáltatás.

ELŐADÁS SEPSISZENTKIRÁLY­BAN. A székely mint katonanemzet címmel tart előadást Préda Barna néprajzkutató a sepsiszentkirályi kulturális előadás-sorozat keretében ma 19 órakor a kultúrotthonban.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Gidófalván és Étfalvazoltánban, csütörtökön Angyaloson és Fotosmartonoson.

ADÓFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy ma és csütörtökön az adópénztár hosszabbított órarenddel, naponta 8–18 óráig működik.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom gyógyszertár (telefon: 0367 407 568) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) a szolgálatos.