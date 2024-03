Drága lesz a húsvéti főétel

Sepsiszentgyörgy központi piacán mától lehet friss bárányhúst vásárolni, s mint azt a piac gondnokságával megbízott Urban Locato illetékesétől, Bedő Tündétől tegnap megtudtuk, eddig Nagypatakról és Szárazjatáról jelentkeztek gazdák, összesen négyen kínálják majd az ízletes húst az erre a célra kijelölt és előkészített asztalokon. Az előző napokban igen sokan keresték, illetve ajánlották a különböző világhálós felületeken, a közösségi média termelői csoportjaiban a bárányhúst, és a gazdák arra is hajlandóak, hogy igény szerint akár házhoz is szállítsák vagy falvakról a közeli városokba bevigyék vásárlóiknak a frissen vágott bárányt. Ami az árakat illeti, a bárányhús kilója 40–45 lej között alakul, és várhatóan hasonló árfekvésben ajánlják majd a piacokon forgalmazók is. Egy közeli élelmiszerboltban tegnap 48 lejért kínálták a bárányhús kilóját, az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruházban a csomagolt bárányét 55 lejért. (dvk)