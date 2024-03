Következő írásunk

Pontosabban filmrajongó, de maradjunk most a mozinál. Mert vannak filmek, amelyeket mégiscsak más élmény moziban nézni, nem igaz? Megyek én aztán, ha kell, egyedül is, elvégre nem egy csacsogás kedvéért akarok belesüp­pedni a székbe. De akad, aki mintha mégis, sőt, van egyéb is! Tudom, hogy a mozizás mostanság együtt jár a nassolással is, de nem tehetek róla, hogy nekem az agyamra megy a folyamatos recsegtetés, ropogtatás, csámcsogás, szürcsölés.