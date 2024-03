Az előző évek hagyományát folytatva a Szent György Napokon helyi zenekarok, együttesek is főműsoridőben léphetnek fel a főtéri színpadon: április 26-án, pénteken a Raklap, április 27-én, szombaton pedig a Slang Gospel Band és Luiza Zan ígér izgalmas koncertet, az utcazene-fesztivál hét fellépője közül pedig kettő is sepsiszentgyörgyi.

A Raklap zenekar átlagéletkora még csak a városünnepen éri el a 18 évet, hat tagjából öt idén érettségizik, de már hároméves múltra tekintenek vissza, felléptek a Budapest Parkban és a Fishing on Orfű fesztiválon is, egy lemezük és öt klipjük jelent meg – derült ki a Szent György Napok szóvivője, Erdély András által összehívott tegnapi sajtótájékoztatón, ahol Hubbes Mátyás, az együttes tagja az eddigi útjukról – amelyek során „iszonyúan szerencsések” voltak, általában „három lépcsőt átugorva” haladtak, mert „rengetegen nagyon hittek” bennük –, és további terveikről – érettségi, koncertek, angol nyelvű album, európai turné – is beszélt.

A Slang Gospel Band 2022-ben alakult, és jelenleg 23 tagot számlál. Története egyszerre megrázó és felemelő, hiszen a Berlinben élő, 2020-ban daganatos betegséggel diagnosztizált Cserkész Jimmy és testvére, a 2023-tól szintén daganatos betegséggel küzdő Cserkész Emese hozta létre. A próbákra hazajáró Jimmy hozta a zenészeket, ő maga pedig a kórust – mesélte Cserkész Emese, aki szerint ez az együttes nagyon sokat segített testvérének és neki is, megváltoztatta a hangulatukat, és most tele vannak tervekkel. A gospel ugyan angol nyelvű, de nemzetközi és kortalan, mindenkinek szól, szeretik az emberek – mondta. Azt már a járvány idején Bukarestből Sepsiszentkirályba költözött, és a falujának dedikált lemezzel rangos elismerést nyert Luiza Zan dzsesszénekesnő tette hozzá, hogy a sok emberrel együtt való fellépés nagyon energizáló hatású, s habár zeneileg ez a legnehezebb műfaj számára, alig várja, hogy a közönség arcán lássa e különleges produkció hatását.

Az eddig bejelentett fellépőkkel azonban még mindig nem merül ki a városnapok zenei felhozatala: vasárnap az 1993-ban alakult és azóta folyamatosan játszó kolozsvári Knock Out erdélyi magyar rock­zenekar előzi meg a Csík Zenekar kora esti, illetve a Bagossy Brothers Company ünnepzáró koncertjét.

És az utcazene is minőséginek ígérkezik: a magyarországi Rézeleje Fanfárosok elsősorban moldvai népi dallamokat és balkáni tánczenét játszik sajátos rezesbandás hangzásban, a Folk On 45 zenetörténeti utazásra hív a magyar népdalok és a modern akusztikus zene között, a Washingtonban született, Magyarországra költözött Danny különleges hangszerekkel (köztük mosódeszka-gitáron, konyharsonán és recyclophone-on) történeteket énekel, az egri Lobbanáspont Tűzzsonglőr Egyesület napközben óriásbuborékokkal, este tűzzsonglőrmutatványokkal kápráztatja el a közönséget. Három hazai muzsikus csapat is lesz: a rónaszéki (Máramaros megyei) Brothers Crew akrobatikus és humoros breaktáncos produkcióval érkezik, a gyermekotthonban felnőtt, az X-faktorban 2022-ben, alig 14 évesen sikeresen szereplő Szávuly Balázs Szilveszter egy szál gitárral énekel, a sokak által ismert sepsiszentgyörgyi Spontán Zenekar pedig igényesen előadott népi muzsikát visz a vásári forgatagba.