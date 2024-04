Balázs István vizuális költeményei

A borzonti születésű Balázs István nemrég ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, s e mostani kiállításának mintegy mottója a képek fölött olvasható idézet: „A Föld éghez szóló szavai a fák”, mely Rabindranath Tagore indiai költő, polihisztor tollából származik. A tárlatot megnyitó Sántha Imre Géza művészettörténész kiemelte: „egy olyan alkotó művészetébe nyerhetünk alaposabb betekintést, akinek több évtizedes munkássága hozzájárult Sepsiszentgyörgy minőségi vizuális, látványbeli érettségéhez, két vonalon is: a mérnöki precizitást és felelősséget igénylő építészeti, belsőépítészeti, valamint a sémáktól elrugaszkodó, költőibb, szabadabb vonalvezetést megjelenítő festészeti munkásságban”. Hozzátette, Balázs István az elmúlt évtizedek során több alkalommal is bemutatta „vizuális költeményeit”, munkáival számos egyéni és csoportos tárlaton vett részt. Az alkotót Kós Károlyhoz hasonlította, nemcsak azért, mert ő is az „architektúra mestere”, hanem azért is, mert a kötött tervezőmunka mellett otthonos a szabadabb szépművészeti alkotásban is.

Balázs István megköszönte a támogatást, különösen fő segítőjének, a feleségének, végül két néhai költő – Farkas Árpád és az uruguayi Jules Supervielle – verséből idézett, majd arra bátorította az érdeklődőket, „sétáljanak még itt az erdőmben”.